Eine Million Artilleriegeschosse für die Ukraine

Annalena Baerbock beim Treffen der EU-Außenministerinnen und -minister in Brüssel. © Virginia Mayo/AP

Die EU-Staaten wollen der Ukraine in den kommenden zwölf Monaten eine Million neue Artilleriegeschosse für den Kampf gegen Russland liefern. Das bestätigten mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur am Rande eines Treffens des EU-Außenminister in Brüssel.