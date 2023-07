Ringen um den Beitritt: Wer Nato-Mitglied ist und wie man es wird

Von: Judith Goetsch

Die Ukraine will Sicherheit: Die Nato berät auf ihrem Gipfel in Vilnius über den Beitritt neuer Mitglieder. Doch wie schafft man die Aufnahme? Ein Überblick.

Vilnius - Am Dienstag (11. Juli) hat der Nato-Gipfel begonnen. Es soll auch um einen möglichen Beitritt der Ukraine gehen. Für Russland ein Feindbild, für andere ein Schutzversprechen: Im Zuge der Zeitenwende wollen aktuell einige Länder dem Staaten-Bündnis beitreten. Wofür steht die Nato und wie läuft der Beitrittsprozess ab?

Zentral im Nato-Vertrag: Gegenseitiger Schutz

Die Nato ist ein Verteidigungsbündnis aus europäischen und nordamerikanischen Staaten. Das Kürzel NATO steht für North Atlantic Treaty Organization (dt. Nordatlantikpakt-Organisation) und geht auf die Unterzeichnung des Nordatlantikpakts am 4. April 1949 zurück. Die Bündnispartner treffen sich regelmäßig zum Gipfeltreffen an unterschiedlichen Standorten. Die Nato-Zentrale liegt in Brüssel.

Mitglieder der Nato verpflichten sich zu gegenseitigem Schutz. Laut Auswärtigem Amt sind „Kollektive Verteidigung, Krisenprävention- und bewältigung sowie kooperative Sicherheit“ die Kernaufgaben. Wird ein Mitglied angegriffen, so wird das als Angriff auf alle Mitglieder verstanden. Dieses Szenario wird als Bündnisfall bezeichnet und ist in Artikel 5 des Nato-Vertrags geregelt.

Nach einem Hilfsgesuch des betroffenen Staates prüft der Nato-Rat, ob ein Bündnisfall tatsächlich vorliegt. Die Unterstützung der Bündnispartner muss nicht militärisch sein, sondern kann auch durch zivile Maßnahmen erfolgen. Bisher gab es nur einen Bündnisfall nach den Anschlägen in den USA am 11. September 2001.

Gipfel berät die Erweiterung: Das sind die bisherigen Nato-Mitglieder

Zu den Gründungsmitgliedern 1949 gehören Belgien, Dänemark, Frankreich, Island, Italien, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, das Vereinigte Königreich sowie die Vereinigten Staaten von Amerika.

Seitdem sind viele weitere Staaten dem Bündnis beigetreten. 1952 die Türkei und Griechenland, 1955 die Bundesrepublik Deutschland, 1982 Spanien, 1999 Polen, Ungarn, und Tschechien, 2004 Rumänien, die Slowakei, Slowenien, Bulgarien, Lettland, Estland und Litauen, 2009 Kroatien und Albanien, 2017 Montenegro, 2020 Nordmazedonien und 2023 Finnland.

Für Schweden und die Ukraine: Das sind die Schritte zum Nato-Beitritt

Finnland ist seit dem 4. April 2023 das neueste Mitglied der Nato. Auch Schweden steht kurz vor dem offiziellen Beitritt, Türkeis Präsident Erdogan hat seine Blockade aufgehoben. Finnland und Schweden hatten in Folge des Ukraine-Kriegs erklärt, Mitglied werden zu wollen und gaben ihre Bündnisneutralität auf. Bosnien und Herzegowina, Georgien und die Ukraine sind aktuelle Beitrittskandidaten.

Laut Bundesverteidigungsministerium müssen beitrittswillige Staaten „eine funktionierende Demokratie und eine Marktwirtschaft sein, Minderheiten im eigenen Land fair behandeln, sich für die friedliche Lösung von Konflikten einsetzen und bereit sein, einen militärischen Beitrag zu NATO-Operationen zu leisten“.

Diese Voraussetzungen werden in einer Verhandlung überprüft. In einer Absichtserklärung verpflichtet sich die Regierung des beitretenden Landes, gegebenenfalls notwendige Reformen innerhalb eines festgelegten Zeitraums umzusetzen. Außerdem muss das Beitrittsprotokoll in allen Nato-Mitgliedsstaaten ratifiziert werden. In Deutschland muss etwa der Bundestag und Bundesrat zustimmen.

Wenn alle Mitgliedsstaaten zustimmen, lädt der Generalsekretär die Beitrittskandidaten offiziell ein. Das beitretende Land muss anschließend noch selbst den Beitritt beschließen sowie die Beitrittsurkunde beim US-Außenministerium hinterlegen.