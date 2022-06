„Eingriff in Freiheit“: Paus gegen Steinmeier-Vorstoß für Pflichtdienst

Teilen

Lisa Paus © IMAGO/Sebastian Gabsch

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) hat den Vorstoß von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für einen Pflichtdienst für junge Menschen in Deutschland zurückgewiesen.

Berlin in Deutschland - "Ein sozialer Pflichtdienst würde einen Eingriff in die individuelle Freiheit eines jeden Jugendlichen bedeuten", erklärte sie am Sonntag. "Wir sollten unsere jungen Menschen, die unter der Corona-Pandemie besonders gelitten und sich trotzdem solidarisch mit den Älteren gezeigt haben, weiterhin die Freiheit zur eigenen Entscheidung lassen."

Paus unterstrich zugleich, dass die verschiedenen Programme für Freiwilligendienste bei Jugendlichen "sehr beliebt" seien. "Viele junge Menschen nutzen dieses Angebot und engagieren sich, meist im sozialen oder ökologischen Bereich." Für den Einzelnen sei dies eine persönliche Bereicherung und für die Gesellschaft "eine wichtige Unterstützung". Die jungen Leute engagierten sich freiwillig und seien "mit Herzblut bei der Sache", lobte Paus.



Steinmeier hatte der "Bild am Sonntag" gesagt, er wünsche sich "eine Debatte über eine soziale Pflichtzeit". Gerade in einer Zeit, "in der das Verständnis für andere Lebensentwürfe und Meinungen abnimmt, kann eine soziale Pflichtzeit besonders wertvoll sein", argumentierte der Bundespräsident. "Man kommt raus aus der eigenen Blase, trifft ganz andere Menschen, hilft Bürgern in Notlagen. Das baut Vorurteile ab und stärkt den Gemeinsinn." cne/hex