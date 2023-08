London trainiert Elite-Einheit der Ukraine – Ziel ist die Befreiung der Krim

Von: Bedrettin Bölükbasi

Ein ukrainischer Soldat feuert auf russische Stellungen an der Frontlinie in der Nähe von Bachmut. © Alex Babenko/dpa

Großbritannien trainiert ukrainische Soldaten für eine Offensive zur Befreiung der Krim. Sie werden in Nato-Taktiken geschult. Ein Experte erwartet einen baldigen Beginn des Angriffs.

London – Seit der illegalen Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 hat die Zurückeroberung der Halbinsel oberste Priorität für die Ukraine. Mit der Gegenoffensive im Ukraine-Krieg will Kiew die Truppen von Kreml-Chef Wladimir Putin nun nicht nur aus kürzlich besetzten Gebieten, sondern idealerweise aus der gesamten Ukraine vertreiben. Dazu zählt auch die Krim, die in letzter Zeit militärisch immer stärker in den Fokus rückte.

Offensive für die Krim: Großbritannien bildet offenbar ukrainische Elite-Einheit aus

Schon seit Monaten sprechen politische und militärische Vertreter der Ukraine über eine Offensive mit dem Ziel, die Krim wieder unter ukrainische Kontrolle zu bringen. Zuletzt äußerte sich der Chef des Militärgeheimdienstes, Kyrlo Budanow, gegenüber dem ukrainischen Sender TSN kurz und bündig: Man werde schon „bald“ auf der Krim sein, sagte er.

Damit das auch tatsächlich gelingt, hilft anscheinend das britische Militär. Unter Berufung auf informierte Quellen berichtet die Zeitung Express, die britische Armee bilde in der südwestlichen britischen Region Dartmoor mehr als 2000 ukrainische Soldaten zu einer Elite-Einheit aus. Das ambitionierte Ziel: Die Krim noch vor Weihnachten von Russland zurückerobern. Bei der Offensive hierfür werde die von Großbritannien ausgebildete Truppe die Speerspitze bilden.

Dem Bericht zufolge werden die ukrainischen Truppen die Halbinsel auch aus der Luft und von See aus angreifen. Gepanzerte Einheiten werden sich währenddessen laut Plan durch russische Verteidigungslinien durchschlagen. Die Soldaten am Boden sollen von Langstreckenraketen aus den USA, Großbritannien und Deutschland unterstützt werden. Die SCALP-Raketen aus Frankreich und die Storm-Shadows aus England könnten der Ukraine einen entscheiden Vorteil verschaffen.

Nato-Taktiken für die Krim-Offensive: Angriff noch vor Weihnachten?

Britische Quellen offenbarten gegenüber Express Details zum Training der ukrainischen Soldaten. Demnach wird die Ausbildung im Militärlager „Battle Camp“ im Süden der englischen Stadt Okehampton ausgetragen. Verantwortlich für die Vorbereitung der ukrainischen Soldaten für die Krim-Offensive ist dabei die sogenannte „42 Commando“-Einheit, eine der prestigereichsten Truppen der britischen Royal Marines.

Eine hochrangige britische Militärquelle teilte der Zeitung mit, man fokussiere sich auf wendige Nato-Taktiken, die es den ukrainischen Soldaten beim entscheidenden Kampf ermöglichen würden, „das Schlachtfeld zu prägen“. Man werde bei der Offensive mehrere Angriffe gegen russische Linien starten, unterstrich die Quelle zudem. Man könne die ukrainischen Soldaten trainieren und ihnen neue Taktiken beibringen. „Aber der Erfolg hängt von der Fähigkeit der Ukrainer ab, sich schnell anzupassen und Herausforderungen zu bewältigen“, so die Militärquelle.

Ukrainischer Experte erwartet „amphibische Operation“ für die Krim

Der ukrainische Militärexperte Roman Switan zeigte sich im Gespräch mit dem ukrainischen Sender Kanal 24 erfreut über die Berichte zur Halbinsel. „Die Krim wird mittels einer amphibischen Operation von Land und See aus befreit werden“, betonte er und ergänzte, in Großbritannien bereite man gerade genau diese amphibische Offensive vor. Unter amphibischer Kriegsführung versteht man Militäroperationen mit dem Zusammenwirken von Seestreitkräften und in erster Linie Marineinfanterie.

Dass nun mehr und mehr Informationen dazu ans Licht kommen, deutete der Experte Switan als Signal dafür, dass die Pläne schon bald umgesetzt werden. Ausgehend von früheren Offensiven stellte er eine konkrete Vermutung auf. „Gegen Ende vom August oder mit dem September werden unsere Soldaten ihre Arbeit mit Blick auf die Krim wahrscheinlich verstärken“, so der Experte.

Für ihn steht fest: Ohne eine Eroberung der Krim ist eine Einnahme von ganz Cherson und Saporischschja nicht möglich. Denn russische Truppen auf der Halbinsel könnten die ukrainische Armee von hinten unter Druck setzen.

Die Ukraine bekommt auch anderweitige Unterstützung vom Westen: Reparaturzentren in Frontnähe sollen die Verluste bei den Panzern auf ein Minimum reduzieren. Allerdings sieht ein Experte Putins Armee noch lange nicht am Ende: Der russische Präsident bereite einen „größeren Krieg“ vor, sagte er. (bb)