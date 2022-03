Einreise nach Großbritannien: Alle Corona-Reiseregeln aufgehoben

Teilen

Einreise nach Großbritannien: Alle Corona-Reiseregeln aufgehoben © IMAGO/Dominika Zarzycka

Ab sofort sind keine Corona-Maßnahmen mehr bei der Einreise nach Großbritannien zu beachten.

London - Die britische Regierung hob am Freitag die letzten noch verbliebenen Reiseregeln auf. Damit müssen sich auch ungeimpfte Reisende nicht mehr verpflichtend vor ihrer Einreise nach Großbritannien auf das Coronavirus testen lassen, für Geimpfte gilt dies schon länger nicht mehr. Außerdem sind die Formulare, die alle Ankommenden durch die Pandemie hinweg vor Übertritt der Grenze ausfüllen mussten, Geschichte. Die Änderung bedeute «größere Freiheiten rechtzeitig vor Ostern», sagte der britische Verkehrsminister Grant Shapps. Die Regierung behielt sich vor, im Fall neu auftretender Varianten wieder Regeln einzuführen, kündigte jedoch an, dies nur unter «extremen Umständen» tun zu wollen.

Die Corona-Zahlen steigen jedoch in Großbritannien wieder, wie aus Erhebungen des britischen Statistikamtes hervorgeht. Auch die Zahl der Krankenhausfälle nahm im Wochenvergleich in England um mehr als ein Fünftel zu. Allerdings liegt das Niveau weiterhin unter den Höhepunkten bisheriger Wellen.

Tschechien: Corona-Einreiseregeln für EU-Bürger vollständig aufgehoben

Tschechien hebt seine Corona-Einreiseregeln für Reisende aus EU-Staaten auf. Die bisherigen Melde-, Nachweis- und Testpflichten entfallen mit sofortiger Wirkung, wie am Freitag aus einer neuen Verordnung des Gesundheitsministeriums in Prag hervorging. Die Lockerungen gelten unter anderem auch für Urlauber aus Norwegen, Island, Liechtenstein und der Schweiz. EU-Bürger, die aus einem Drittstaat einreisen, müssen weiterhin geimpft, getestet oder genesen sein. Die seit Dezember in Tschechien regierende liberalkonservative Koalition aus fünf Parteien hat fast alle Corona-Maßnahmen aufgehoben - bis auf die Maskenpflicht in Bus und Bahn, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Binnen sieben Tagen gab es nach aktuellen Zahlen 502 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner.

Die tschechische Tourismusbranche hat besonders unter der Corona-Pandemie und den Einreisebeschränkungen gelitten. Die Zahl der ausländischen Übernachtungsgäste schrumpfte 2021 gegenüber dem Niveau des Vor-Pandemie-Jahres 2019 auf ein Viertel. Die meisten Touristen kamen aus dem Nachbarland Deutschland. Zwar nahm der tschechische Inlandstourismus zu, konnte aber das Fernbleiben der ausländischen Gäste nicht ausgleichen. (dpa)