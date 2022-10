Einreisestopp für Russen in Tschechien

Teilen

Als Reaktion auf den russischen Angriff verhängt Tschechien nun ein Einreisestopp © IMAGO/Vaclav Salek

Russen mit einem Schengen-Visum für touristischen Aufenthalte, Sport- oder Kulturveranstaltungen dürfen wegen eines Einreisestopps nicht mehr in Tschechien einreisen.

Prag - Die Maßnahme gelte vom 25. Oktober an, teilte Außenminister Jan Lipavsky nach einer Kabinettssitzung am Mittwoch in Prag mit. Keine Rolle spielt dabei, von welchem EU-Mitgliedsland das Visum ausgestellt wurde. Bereits kurz nach Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine Ende Februar hatte Tschechien die Vergabe von neuen Visa an Russen bis auf wenige Ausnahmen ausgesetzt.

Die liberalkonservative Regierung in Prag folgt mit der jetzigen Verschärfung dem Beispiel unter anderem Polens und der baltischen Staaten. Bisher waren täglich noch rund 200 russische Bürger über internationale Flughäfen mit einem Schengen-Visum nach Tschechien eingereist. Man könne nicht die Augen davor verschließen, dass Russland skrupellos zivile Ziele in der Ukraine bombardiere, sagte Lipavsky, der von einem Signal an Moskau sprach. (dpa)