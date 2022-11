Einziger Kandidat: Lechner soll auch Parteivorsitzender werden

Sebastian Lechner © IMAGO / Michael Matthey

Der neue niedersächsische CDU-Fraktionschef Sebastian Lechner soll nach dem Rückzug von Bernd Althusmann auch neuer Parteichef werden.

Hannover in Deutschland - Der 41-Jährige sei der einzige Kandidat für die Wahl bei einem Landesparteitag am 21. Januar 2023, teilte die Partei am Freitag nach Ablauf einer Vorschlagsfrist in Hannover mit. Lechner war am Mittwoch vom Bezirksvorstand Hannover vorgeschlagen worden.

Die CDU hatte bei der Landtagswahl am 9. Oktober das schlechteste Ergebnis bei einer niedersächsischen Landtagswahl seit den 50er Jahren eingefahren. Landeschef und Spitzenkandidat Althusmann - in der bisherigen rot-schwarzen Landesregierung Wirtschaftsminister und Stellvertreter von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) - kündigte daraufhin seinen Rückzug an, ebenso wie der frühere Fraktionschef Dirk Toepffer, dessen Nachfolger Lechner wurde.

Lechner erklärte am Freitag zu seiner Kandidatur, „die große Verantwortung, die es mit sich bringt, beide Ämter gut auszufüllen“, sei ihm „sehr bewusst“. Es gehe nun „darum, ein großes Team zu formen und mit der neu aufgestellten Landtagsfraktion zu verzahnen, damit wir gemeinsam eine klare und gute Oppositionsarbeit machen können“. Althusmann wünschte Lechner „gutes Gelingen bei den vor ihm liegenden Aufgaben“.



Die SPD einigte sich indes in den zurückliegenden drei Wochen mit den Grünen auf die Bildung einer neuen Koalition. Über ihren am Dienstag vorgestellten Koalitionsvertrag sollen am Wochenende Parteitage befinden. Am Dienstag soll dann Weil in der konstituierenden Sitzung des neuen Landtags im Amt des Ministerpräsidenten bestätigt werden. cfm/mt