EKD will Betroffene mehr mit einbeziehen

Teilen

Martin Dutzmann, Bevollmächtigter des Rates der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) © Florian Gaertner/photothek.de / IMAGO

Die Evangelische Kirche in Deutschland möchte Betroffene bei der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt mehr mit einbeziehen.

Hannover/Kassel - Dafür soll ein neues Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt sorgen, das eine aktive Rolle bei der Aufarbeitung, Prävention, Intervention, Unterstützung und Anerkennung spielt, wie die EKD am Montag in Hannover mitteilte. Dieses neue Forum solle zum zentralen Gremium innerhalb der EKD mit Hauptsitz in Hannover werden, in dem alle Fragen, die sexualisierte Gewalt betreffen, bearbeitet werden.

Am Wochenende hatten bei einer Klausurtagung Mitglieder des ursprünglichen Betroffenenbeirats sowie Vertreterinnen und Vertreter der EKD über eine Neuausrichtung der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt innerhalb der Kirche diskutiert und einen entsprechenden Vorschlag einstimmig verabschiedet. Ein erster Anlauf der EKD, mit einem Betroffenenbeirat die Missbrauchsfälle innerhalb der Kirche aufzuarbeiten, war an internen Konflikten und konzeptionellen Fehlern im vergangenen Jahr gescheitert. (dpa)