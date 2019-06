Eklat im Bundestag: Während Schäuble redet, stellen sich 20 Jugendliche tot

Hallöchen. Es sind schon irrationale Zeiten, nicht nur in unserer Medienlandschaft. Während sogenannte Klima-Aktivisten in ihrem Protest konzeptionslos ständig eine Plattform erhalten wird über die wahren täglichen Helden einer Klima neutralen Lösung zur Energieversorgung niemals berichtet. So werde ich dies gerne nachholen, Erfinder des Dual-Fluid-Reaktor (DFR) = Moderne Atomkraft der 4. Generation, Made in Germany ...

[+] Dr. Armin Huke - Promotion in Kernphysik an der Technischen Universität Berlin. Arbeitsschwerpunkte Dynamik von Kernreaktionen und nukleare Energetik und Technik. Seit 2009 Geschäftsführer des IFK.

[+] Dr. Götz Ruprecht - Promotion in Kernphysik. Seit 2004 Research Associate am TRIUMF national lab., Vancouver, Kanada, mit Spezialisierung auf Detektorentwicklung. Führende Beteiligung an internationalen Forschungsprojekten

[+] Dipl.-Ing. Stephan Gottlieb - Chefingenieur bei der ConAT GmbH, Technologieberater in div. Unternehmen. Erfinder und Entwickler, Inhaber zahlreicher Erfindungen und Patente.

[+] Prof. Dr. Konrad Czerski - Seit 2005 Professor für Kern- und Medizinphysik an der Universität Stettin, Polen. Privatdozent an der Technischen Universität Berlin.

[+] Prof. Dr. Ahmed Hussein - Professor Emeritus der Physik an der University of Northern British Columbia (UNBC). Von 1994 bis 2005 Gründungsprofessor der Physik ebendort. Führende Beteiligung an Forschung in Kern- und Teilchenphysik am TRIUMF, Kanada, und am Los Alamos National Laboratory, USA.

... klimaneutrale Technologie, greifbar nahe zur Release:

[+] So gut wie unbegrenzte Ressourcen

Der Einsatz fortgeschrittener Brennstoffzyklen erlaubt es, die riesigen Mengen an Kernbrennstoffen in Ozean und Erdkruste zu erschließen. Der Einsatz fortgeschrittener Brennstoffzyklen a la IFR/DFR läßt die Uranressourcen praktisch unendlich werden da die enorme Energieausbeute pro Masseneinheit die Nutzung von Ressourcen mit niedriger Konzentration aber riesigem Gesamtgehalt wie z. Bsp. dem Meerwasser erlaubt.

[+] Recycling von bestehenden Reaktorabfällen durch Aktiniden-Transmutation

Weltweit sind rund 300.000 t Spent Fuel vorhanden und die verschwinden nicht einfach so, egal ob mit oder ohne Kernkraftwerke. Da niemand die Sicherheit eines geologischen Lagers für Jahrhunderttausende garantieren kann, benötigen wir Kernreaktoren der IV. Generation, die die langlebigen Komponenten des Abfalls (die Transurane) recyceln und spalten. Erfreulicherweise gewinnen wir hierbei gewaltige Mengen an klimaneutraler Energie: Spent Fuel und abgereichertes Uran zusammen (ca. 1.5 Mio t) vermögen den Weltstrombedarf 500 Jahre lang zu speisen.