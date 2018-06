Eklat: Verkehrsminister Scheuer sagt Teilnahme an Brenner-Gipfel ab

CSU: "... Nein, wir wollen uns nicht an unsere Bahnausbauverträge mit der EU halten und für die binationalen Verträge für den internationalen Bahnausbau wollen wir uns auch nicht halten ...., ÖPNV ist pfui. Eisenbahn ist pfui, Schienengüterverkehr ist pfui ..., NEIN, NEIN, NEIN. Wir wollen nur Autobahnen bauen .... " (Satire Ende)

"Wir wollen in Europa Lösungen für den freien Warenverkehr und nicht regionale Engstirnigkeit", erklärte Scheuer dazu. ..."

Genau, Herr Scheuer. Daher hat Deutschland und mit den Nachbarländern einen Bahnausbauvertrag in den 1990 Jahren (und früher) unterschrieben. Bayern und Deutschland haben diesen gebrochen. Nicht die Schweiz, nicht Österreich und nicht die EU. Die haben geliefert und gebaut und sind betriebsfertig. Deutschland und Bayern hat leere Hände und bunte Linien auf Landkarten.

Bayern und Deutschland haben sich eben nicht an die Verträge gehalten. Die Engstirnigkeit liegt alleinig auf bayerischer Seite und die deutsche und bayerische Wirtschaft leidet seit 60 Jahren an dieser Engstirnigkeit beim Thema Bahnausbau. Siehe München - Mühldorf - Burghausen, Landshut - Mühldorf - Rosenheim München - GAP - Innsbruck und die vielen anderen rückständigen bayerischen Dieselstrecken. Die Ausbauplanungen stammen noch aus den Jahren 1880 - 1920. Es wurde seit über 100 Jahren nichts in Bayern für den Bahnausbau und ÖV-Elektromobilität getan. Selbst Großstädte mit weit über 130 000 Einwohnern sind nur mit eingleisigen Dieselstrecken verbunden. Sowas engstirniges gibt es nur in Bayern.

"Während die Tschechen ihre Zielsetzungen voll umgesetzt haben, die Strecke von Prag bis kurz vor der Landesgrenze voll

ausgebaut und elektrifiziert ist. Und bei uns ist 20 Jahre nichts passiert. Ich brauche Ihnen nicht zu erzählen, wie das ist, wenn man

sich mit dem tschechischen Verkehrsminister trifft und dann sehr höflich gefragt wird, welchen Sinn es eigentlich hat, mit der Bundesrepublik Deutschlandeinen Staatsvertrag zu schließen."

Joachim Herrmann (CSU), bayerischer Verkehrsminister

Quelle. BR vom 09.10.2017 Titel: Wirtschaft kritisiert Bahnverbindungen - Herrmann will mit Sonderprogramm Tempo machen

Oder wie die Schweizer Presse schreibt:

" Die Schweiz täte gut daran, Deutschland künftig als Drittweltstaat einzustufen, insbesondere, wenn es dort um Infrastruktur- und

Verkehrspolitik geht. Die Schweiz muss sich deshalb überlegen, ihr Entwicklungshilfebudget aufzustocken, um so im Krisengebiet vor Ort dringend benötigte Planer und Ingenieure zum Einsatz bringen zu können. Nach Deutschland reisen könnten gleich auch ein paar Juristen, die in Berlin die Bedeutung von Unterschriften erklären. Deutschland hat sich 1996 per Staatsvertrag verpflichtet, seinen Neat-Zubringer auf eigenem Territorium fertigzustellen.

Rechtzeitig. Der Termin ist verstrichen, ein neuer ist nicht in Sicht.«

Quelle: Basler Zeitung vom 18.08.2017 Titel: Dritte Weltland Deutschland

Den besten Artikel gibt es in der Wirtschaftswoche mit einem Interview eines ÖVP Ministers zu den Hintergründen.

" .. Interview Brenner-Gipfel "Deutschland muss die Blockabfertigung akzeptieren - Tirols Landeshauptmann Günther Platter rechnet im Interview mit der Säumigkeit deutscher Verkehrspolitik ab – und kündigt weitere Blockabfertigungen und eine Lkw-Korridormaut in Tirol an...."

Quelle: Wirtschaftswoche vom 04.Februar.2018