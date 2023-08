Kreml-Elite fordert totale Mobilisierung für Ukraine-Krieg – doch Putin zögert

Von: Stefan Krieger

Teilen

Wladimir Putin steht zunehmend unter Druck, seinen Krieg gegen die Ukraine aggressiver zu führen und eine umfassende Mobilisierung einzuleiten.

Moskau – Steigender Druck auf Wladimir Putin: Medienberichten zufolge häufen sich die internen Forderungen nach verstärkter Aggressivität sowie umfassender Mobilisierung im Ukraine-Krieg. Aber der russische Präsident zögert, weil er befürchtet, dass dies der Propaganda, die er seit mehr als 18 Monaten vorantreibt, zuwiderlaufen würde. Dies äußerten Experten gegenüber Newsweek.

In Russland solle das Kriegsrecht verhängt werden und Wladimir Putin solle eine endlich die zweite Mobilisierungswelle ausrufen. Dies würde Russland Hunderttausende zusätzlicher Soldaten für den Kampf in der Ukraine verschaffen, werden fünf Personen zitiert, die mit der Situation in Russland vertraut sein sollen.

Putin sieht „aktuell keine Notwendigkeit“ zu neuer Mobilisierung

Kreml-Chef Wladimir Putin hatte im Herbst 2022 eine „Teilmobilisierung“ der Bevölkerung ausgerufen. Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu erklärte am 21. September letzten Jahres, dass Russland 300.000 Reservisten und ehemalige Militärangehörige mit „bestimmten militärischen Spezialisierungen und einschlägiger Erfahrung“ ins Visier nehmen werde. Die Zahl in Putins Dekret wurde jedoch von Moskau nie offiziell bestätigt. Der Kreml hatte wiederholt Berichte über eine verdeckte Mobilisierung oder eine mögliche zweite Mobilisierungswelle zurückgewiesen.

Kreml-Chef Wladimir Putin (mi.) zögert noch mit seiner Entscheidung zu einer weiteren Mobilisierung. © Alexander Kazakov/dpa

„Aktuell besteht keine solche Notwendigkeit“, sagte Putin einer Gruppe russischer Kriegskorrespondenten und Militärblogger während eines im Fernsehen übertragenen Treffens im Juni auf die Frage, ob er eine weitere Mobilisierung plane. Er gestand jedoch ein, dass „einige Personen des öffentlichen Lebens sagen, dass wir ein oder zwei Millionen erreichen müssen“, und fügte hinzu: „Es hängt davon ab, was wir wollen.“

Massenmobilisierung in Russland: Putin zögert

Konstantin Sonin, in Russland geborener politischer Ökonom an der University of Chicago, sagte gegenüber Newsweek, Putin zögere wahrscheinlich mit der Ausrufung einer Massenmobilisierung, weil er wisse, dass der Krieg „bei der großen Mehrheit der russischen Bevölkerung zutiefst unpopulär“ sei.



„Es gibt ein paar Millionen Menschen, die sich über den Krieg gegen die Ukraine freuen. Es gibt ein paar Millionen Menschen, die gegen den Krieg sind. Und es gibt Dutzende Millionen Menschen, die den Krieg nicht unterstützen und nicht protestieren“, so weiter. Sonin ist allerdings der Auffassung, dass die Rekrutierung von „Freiwilligen“ in Russland in vollem Gange sei, und dass im Vergleich zum nationalen Durchschnitt außergewöhnlich hohe Gehälter bei einem Dienst in der Armee angeboten würden.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Ein weiterer Faktor, der Putin von einer offenen Massenmobilisierung abhält, ist die von ihm und seinem Umfeld verbreitete Sprachregelung, dass Russland keinen Krieg führe, „sondern eine militärische Spezialoperation“, so Sonin.



„Das ist es, was er in den Armee- und Polizeiberichten zu hören bekommt, und das ist die Sprache, die er zu seinen Untergebenen und der Öffentlichkeit spricht. Die öffentliche Ankündigung einer Mobilisierung wäre eine drastische Abweichung von dieser Weltsicht“, fuhr Sonin fort.

Schwindende Unterstützung in Russland für den Krieg gegen die Ukraine

Eine im Juni von Russian Field, einem unparteiischen Forschungsunternehmen mit Sitz in Moskau, durchgeführte Meinungsumfrage unter 1604 Personen im ganzen Land ergab, dass die Unterstützung der russischen Öffentlichkeit für Putins Krieg in der Ukraine deutlich zurückgegangen ist. Nur 45 Prozent der Befragten sprachen sich für die Fortsetzung der „besonderen Militäroperation“ des Kremls aus. Das sind neun Prozentpunkte weniger als bei einer Umfrage, die das Unternehmen im April 2022, nur wenige Wochen nach Beginn des Krieges, durchgeführt hatte.



Während die russische Öffentlichkeit in Bezug auf die Fortsetzung des Krieges gespalten ist, würde eine Massenmobilisierung die pazifistische Stimmung stärken, so das Fazit des Instituts.



Mehr als die Hälfte der Befragten (54 Prozent) würde es vorziehen, dass Russland Friedensverhandlungen aufnimmt, sollte eine zweite Mobilisierungswelle zur Fortsetzung der „militärischen Operation“ erforderlich sein. Ob Verhandlungen mit Putin aber generell möglich sind, bleibt mehr als fraglich. (skr)