Emeritierter Papst Benedikt XVI.: Gesundheitszustand „in den vergangenen Stunden“ verschlechtert

Benedikt XVI. © APress/IMAGO

Nach Angaben eines Vatikansprechers hat sich der Gesundheitszustand des emeritierten Papstes Benedikt XVI. in den letzten Stunden verschlechtert.

Rom in Italien - „Ich kann bestätigen, dass es in den vergangenen Stunden eine altersbedingte Verschlechterung gegeben hat“, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung von Vatikan-Sprecher Matteo Bruni. „Die Situation ist im Moment unter Kontrolle, sie wird ständig von Ärzten überwacht“, hieß es weiter.

Zuvor hatte Papst Franziskus erklärt, dass sein Vorgänger „sehr krank“ sei. Das Oberhaupt der katholischen Kirche bat darum, ein besonderes Gebet für Papst Emeritus Benedikt zu beten, (...) sich an ihn zu erinnern, da er sehr krank ist, den Herrn zu bitten, ihn zu trösten und zu unterstützen“.

Der 95-jährige Benedikt war im Februar 2013 in einem ungewöhnlichen Schritt aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurückgetreten. Er hatte sich zuletzt fast gänzlich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. ju/oer