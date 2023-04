Ende für Atomkraft: CDU-Politiker äußert harsche Kritik

Teilen

Das Kernkraftwerk Isar 2 in Essenbach bei Landshut ist eines der letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland. © Armin Weigel/dpa/Archivbild

Nach 60 Jahren endet die Atomkraft-Ära in Deutschland. Die jahrzehntelange Diskussion um die umstrittene Energieart dauert bis zum letzten Tag fort. Mehr dazu lesen Sie hier:

Berlin/Fulda - Am Samstag sollen die drei verbliebenen Kernkraftwerke - Isar 2 in Bayern, Emsland in Niedersachsen und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg - endgültig vom Netz gehen. Eine Bevölkerungsmehrheit steht dem nun fälligen Aus laut Umfragen kritisch gegenüber. Deutlich mehr als die Hälfte (59 Prozent) hält dies für falsch, lediglich rund ein Drittel (34 Prozent) für richtig, ergab der ARD-Deutschlandtrend von Infratest dimap - ähnlich wie zuvor bereits andere Umfragen.

Auch CDU-Abgeordneter Michael Brand aus Fulda übt harsche Kritik, wie fuldaerzeitung.de berichtet.

Anders als SPD und Grüne ist inzwischen auch der Koalitionspartner FDP gegen die Abschaltung, so wie auch die oppositionelle Union - weil befürchtet wird, dass Energie erneut knapp oder zumindest noch teurer werden könnte. Der Vizevorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Lukas Köhler, äußerte sich zuversichtlich, dass die letzten drei Atomkraftwerke im kommenden Winter noch reaktiviert werden können, falls der Ukraine-Krieg erneut eine Energiekrise auslöst.