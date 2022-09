Lindner und Habeck klammern sich an ihre „Prinzipien“ – klug ist das nicht

Kommentar zur Energiekrise

Mit der Inflation und Energiekrise wartet ein schwieriger Winter auf uns. Die Ampel-Parteien müssten klüger handeln und nicht an Prinzipien festhalten, kommentiert Mike Schier.

Es war ein bemerkenswertes Eingeständnis: Beim Thema Schuldenbremse werde es langsam „einsamer um mich“, stellte Finanzminister Christian Lindner fest – und man musste ein wenig an den Witz vom Geisterfahrer denken, der meint, ihm kämen hunderte entgegen. Lindners Kollege Robert Habeck, der wegen der hohen Gaspreise nun neue Hilfen angekündigt hat, hegt derweil verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Gasumlage – will sie aber trotzdem einführen, obwohl mit der Verstaatlichung des Uniper-Konzerns ihre wesentliche Grundlage entfällt.

Offenbar halten die Ampel-Parteien vor der Niedersachsen-Wahl nächste Woche verzweifelt an ihren „Prinzipien“ fest, auch jenseits der ewigen AKW-Debatte.

Krisen in Deutschland: Inflation und Energie haben politische „Sprengkraft“

Klug ist das nicht, denn es gilt, einen schwierigen Winter zu überstehen. Auch politisch. In Bayern kommt die AfD, die sich längst als planloser und hoffnungslos zerstrittener Haufen diskreditiert hat, in der jüngsten Umfrage wieder auf elf Prozent. In Thüringen ist sie stärkste Kraft! Man muss keinen „Wut-Winter“ an die Wand malen, aber Sprengkraft haben Inflation und Energie sehr wohl.

Um uns herum deckeln die Länder ihre Energiepreise deshalb politisch. Nur Berlin meint, sie künstlich erhöhen zu müssen. Das geht nicht gut. Stattdessen wäre es sinnvoll, für diesen Winter staatlich einzuspringen (auch mit höheren Schulden) und gleichzeitig Erneuerbare, alternatives Gas, Umbau von Heizanlagen, Isolierung von Häusern voranzutreiben. Langfristige Strategie also, gepaart mit kurzfristigen Hilfen für Bürger und Wirtschaft.

