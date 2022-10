„Dann zieht man sich einen Pullover an“: Schäuble rügt Deutsche in der Energiekrise

Von: Jens Kiffmeier

Tipps zum Energiesparen von Schäuble: Mit Pullover und Taschenlampe sollen sich die Deutschen für den Winter wappnen – statt Ansprüche an den Staat zu stellen.

Berlin – Kritik an den verwöhnten Deutschen: Angesichts drohender Blackouts in der Energiekrise hat Wolfgang Schäuble (CDU) die Deutschen auf Entbehrungen im Winter eingeschworen. Mit Blick auf die milliardenschweren Entlastungspakete warf der frühere Bundesfinanzminister den Bürgerinnen und Bürgern eine überzogene Anspruchshaltung vor. Statt immer nur zu „jammern“, sollten sich die Deutschen einfach „einen Pullover anziehen“, wenn sie im Winter frieren, forderte der Unionspolitiker am Dienstag (11. Oktober 2022). Doch die einfachen Tipps zum Sparen von Energie dürften nicht überall gut ankommen.

Gaskrise in Deutschland: Schäuble gibt Tipps zum Energiesparen – Pullover statt Gaspreisbremse

Schäuble reagierte damit auf den anhaltenden Ruf nach Entlastungen in der Energiekrise. Einen Tag zuvor hatte die Bundesregierung zusammen mit einer Expertenkommission die Ausgestaltung des Gaspreisdeckels präsentiert. Um die hohen Kosten im Zuge des Ukraine-Krieges für die Verbraucherinnen und Verbraucher abzufedern, will die Ampel-Koalition rund 95 Milliarden Euro investieren. Der Zwei-Stufen-Plan sieht vor, den Bürgerinnen und Bürgern im Dezember eine Einmalzahlung zukommen zu lassen und ab April 2023 ein ermäßigtes Grundkontingent an Gas zu bezuschussen.

Doch aus Sicht von Schäuble sollten sich die Deutschen nicht nur auf die Hilfe der Politik verlassen. „Wenn wir den Menschen suggerieren, dass alles unbegrenzt ist, betreiben wir Raubbau“, warnte der ehemalige Bundestagspräsident im Interview mit der Bild. Leider würden viele glauben, dass der Staat etwas sei, das seinen Bürgern bloß immer mehr liefern müsse. „So eine Art Supermarkt, wo die Bürger Schnäppchenjäger sind“, sagte Schäuble. Aber das sei nicht richtig und nicht nachhaltig.

Gaspreisbremse: Deutsche sollten sich nicht nur auf die Auszahlung von Einmalzahlungen verlassen

Tatsächlich steuert Deutschland in der Energiekrise auf einen harten Winter zu. Nachdem Russland im Streit um die westlichen Sanktionen die Gas-Lieferung gestoppt hat, schießen die Preise für Energie in die Höhe. Die Lieferausfälle müssen die Deutschen mit Energiesparen und die Energieversorger mit teuren Zukäufen am internationalen Spotmarkt kompensieren. Damit die Kosten nicht an die Endkunden weitergegeben werden müssen, stemmt sich die Bundesregierung mit milliardenschweren Hilfsprogrammen dagegen. Für die Auszahlung der Gaspreisbremse und den drei Entlastungspaketen müssen im Bundeshaushalt mehr als 250 Milliarden Euro locker gemacht werden.

Wolfgang Schäuble: CDU-Politiker empfiehl das Tragen eines Pullovers mit Blick auf Blackouts

Vor diesem Hintergrund forderte Schäuble ein Umdenken. Von den Hilfen aus den Entlastungspaketen sollten nur einkommensschwache Haushalte profitieren. „Den anderen muss man auch mal sagen: Zur Not kannst Du dann eine Urlaubsreise mal nicht machen“, stellte der Unionspolitiker klar. Auf die Frage, ob die Deutschen verwöhnt seien, sagte er der Bild: „Klar, das sind wir doch alle. Ich auch.“ Aber wichtig sei es, dass alle nun begreifen, dass es nicht ewig so weitergehen könne. „Die Deutschen werden sich wieder mehr anstrengen müssen.“

Pullover zum Energie sparen – Frankreich macht es vor Wolfgang Schäuble appelliert, Frankreich macht es vor: In der vergangenen Woche zeigten sich Präsident Emmanuel Macron und Finanzminister Bruno Le Maire zunehmend im Pullover. Statt mit Hemd und Krawatte tauchten sie bei offiziellen Terminen im Rollkragen-Pullover auf. Zuvor hatten sie ihre Landsleute aufgerufen, Gas und Strom zu sparen und sich gegen die Kälte einfach warm anzuziehen. Ihren Aufruf unterstreichen Sie seitdem mit einer geänderten Kleiderwahl.

Damit liegt Schäuble auf einer Linie mit Altbundespräsident Joachim Gauck. Dieser hatte bereits vor Monaten gesagt, dass die Deutschen mehr Solidarität mit der Ukraine zeigen müssten. Für die Freiheit müsste man halt auch mal frieren, hatte Gauck in der ARD-Sendung von Sandra Maischberger angemahnt – und damit eine kleine Kontroverse ausgelöst. Angesichts von drohenden Blackouts, die die Bundesregierung trotz aller Bemühungen nicht ausschließen kann, ist es dabei nicht unwahrscheinlich, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher auf eine Belastungsprobe gestellt werden.

Pullover, Kerzen, Taschenlampe: Schäuble gibt Tipps zum Energie sparen in der Gaskrise

Natürlich könne der Strom oder die Versorgung mit Gas im Winter ausfallen, warnte auch Schäuble. Für diesen Fall empfahl er nicht übrigens nicht nur das Tragen eines warmen Pullovers. „Man sollte“, gab der Ex-Finanzminister Tipps zum Energiesparen im Haushalt., „tatsächlich immer auch ein paar Kerzen, Streichhölzer und auch eine Taschenlampe zuhause haben.“