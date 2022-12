Energiesparverordnung ein Witz? Keiner hält sich daran, keiner kontrolliert

Von: Christoph Gschoßmann

Das Brandenburger Tor erstrahlt auch zur Weihnachtszeit - Energiesparverordnung hin oder her. © IMAGO/Thomas Bartilla

Was bringt eine Verordnung ohne Kontrolle und ohne Sanktionen? Richtig, gar nichts. Die Energiesparverordnung ist ein „zahnloser Tiger“ – soll aber weiterlaufen.

München – Schon mal von der „Energiesparverordnung“ gehört? Wer sich für das tagesaktuelle politische Geschehen interessiert, hat diesen Begriff bestimmt schon einmal aufgeschnappt. Immerhin läuft die Regelung von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) schon seit September. Dass Sie allerdings etwas von der Verordnung mitbekommen haben, ist sehr unwahrscheinlich. Denn wie neueste Recherchen zeigen, hat diese quasi null Effekt. Und soll trotzdem verlängert werden.

Seit September und bis Ende Februar gilt infolge der durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Energiekrise die sogenannte „Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung“, auch als EnSikuMaV bekannt, in Deutschland. Sie soll dafür sorgen, dass mehr Energie gespart wird, zum Beispiel dadurch, dass öffentliche Gebäude oder Baudenkmäler grundsätzlich nicht beleuchtet werden dürfen, oder dass beleuchtete Werbetafeln nicht von 22 Uhr bis 6 Uhr früh strahlen dürfen. Oder Ladentüren von Geschäften dauerhaft geöffnet sind.

Brandenburger Tor erstrahlt wie eh und je

Hehre Ziele. Dennoch erstrahlt das Brandenburger Tor wie eh und je, als prominentes Beispiel dafür, was die Nachforschungen des Spiegels belegen: Im ganzen Land hält sich praktisch niemand an die Verordnung. Der Grund liegt nahe: Niemand prüft, ob sie eingehalten wird, und niemand fühlt sich zuständig. Es gibt zuhauf Ausnahmen, um die Regel zu umgehen, und ohnehin keinerlei Sanktionen für Verstöße. Länder sehen Kommunen in der Verantwortung und andersherum. Die Behörden scheinen nicht interessiert an einer Umsetzung. Letztlich passiert also: Gar nichts. Einzige prominente Ausnahme ist das von Boris Palmer regierte Tübingen, wo die Regel offenbar tatsächlich umgesetzt wird.

Aus Nordrhein-Westfalen hieß es aber beispielsweise zur Spiegel-Anfrage: „Der Bund hat bewusst auf einen Kontroll- und Sanktionsmechanismus verzichtet und setzt auf die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger, der öffentlichen Hand sowie der Unternehmen und des Handels.“ Und Sachsen-Anhalt lässt wissen, die Verordnung habe „grundsätzlich eher einen Appellcharakter“.

Verordnungen mit Appellcharakter führen zu „mehr Sprengstoff in der Gesellschaft“

Verordnungen mit Appellcharakter – die gab es zuletzt öfter. Die Rechtswissenschaftlerin Franziska Maurer von der Universität Augsburg findet diese problematisch: „Das gab es auch schon bei manchen Coronaregelungen. Ich habe das Gefühl, dass man zwar Regelungen aufstellen, aber dann auch nicht zu drastisch eingreifen will“, sagte sie dem Spiegel. Maurer weiter: „Man sollte immer in der Lage sein, seine Regelungen auch durchzusetzen, als Staat.“ Fehlenden Konsequenzen für Regelbrecher könnten zu „mehr Sprengstoff in der Gesellschaft“ führen.

Der Gasverbrauch liegt in Deutschland zwar niedriger als in der Vergangenheit. In der 48. Kalenderwoche von Ende November bis Anfang Dezember lag er nach Angaben der Bundesnetzagentur 13 Prozent unter dem durchschnittlichen Verbrauch der vergangenen vier Jahre. Die Bundesregierung wollte 20 Prozent einsparen. Mit einer wirkungslosen Regel wie der Energiesparverordnung wird dies sicher nicht gelingen. (cgsc)