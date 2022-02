Solar auf dem Acker? Habeck stellt neuen Plan vor – Özdemir macht Bauern Versprechen

Eine Solaranlage über einem Raps-Feld in Baden-Württemberg. © Patrick Seeger/dpa

Die Energiewende in Deutschland läuft schleppend. Wirtschaftsminister Habeck will diese mit dem „Osterpaket“ beschleunigen. Der Bauernverband sieht das kritisch.

Berlin – Die Ampel-Koalition will in Deutschland die Energiewende schaffen. Künftig sollen erneuerbare Energien den Großteil der Stromquellen ausmachen. Deshalb hat die Regierung aus SPD, Grünen und FDP ein ambitioniertes Ziel ausgegeben.

Laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sollen in weniger als neun Jahren insgesamt 80 Prozent des bundesweit erzeugten Stroms aus erneuerbaren Energien kommen. Aktuell trifft dies auf lediglich rund 40 Prozent zu. Doch das sogenannte „Osterpaket“ – ein Gesetzespaket zum Ausbau von Wind- und Sonnenenergie, das bis Ostern vom Kabinett beschlossen werden soll – könnte hier Abhilfe schaffen.

Ausbau erneuerbarer Energie: Regierung will mehr Photovoltaik-Anlagen auf Ackerflächen

Nun einigten sich die drei grün geführten Ministerien für Wirtschaft, Umwelt und Landwirtschaft darauf, die Solarenergiequellen deutlich auszubauen. Hierzu wollen Habeck, Umweltministerin Steffi Lemke und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen und Moorböden fördern.

Wie das Umweltministerium am Donnerstag (10. Februar) angab, sollen Agri-PV-Anlagen in Zukunft als Teil des Erneuerbare-Energien-Gesetzes grundsätzlich gefördert werden. Umweltministerin Lemke bekräftigte, dass der Solarenergie-Ausbau nicht zulasten von Natur- und Artenschutz gehen werde. Laut Berechnungen der Bundesregierung könnte auf landwirtschaftlichen Flächen bis zu 200 Gigawatt zusätzliche Photovoltaikleistung installiert werden. Stand heute (10. Januar) kommt man auf etwa 60 Gigawatt.

Solaranlagen auf Ackerflächen: Bauernverband übt Kritik – Özdemir beschwichtigt

Kritik an den Plänen der Regierung kam bereits aus den Reihen der Landwirte. So forderte der Bauernverband in einem am Donnerstag (10. Februar) veröffentlichten Positionspapier, die Förderung auch auf Grünland auszuweiten.

Landwirtschaftsminister Özdemir war bemüht, die Bedenken zu zerstreuen. Und machte Deutschlands Bäuerinnen und Bauern via Twitter ein Versprechen. „Unsere Landwirtinnen und Landwirte sollen von Klima- & Umweltschutz profitieren können“, schrieb er. Früher habe es geheißen: „Erneuerbare oder Naturschutz oder Landwirtschaft. Am Ende verloren alle.“ Er habe sich gemeinsam mit seinen grünen Parteikollegen Lemke und Habeck „vorgenommen, damit Schluss zu machen.“

Die Bauern, so Özdemir weiter, sollen ihre landwirtschaftlichen Nutzflächen trotz der neuen Solaranlagen auch weiterhin bewirtschaften können. Allerdings befindet sich eine solche Doppelnutzung in der Bundesrepublik laut Bauernverband noch im Pilotstadium.

Der Verband ergänzte in seinem Positionspapier, dass für doppelte Nutzung geeignete Solaranlagen derzeit noch teurer sind als Anlagen für freie Flächen. Die Solarmodule müssten bei Doppelnutzung mehr Licht durchlassen, zudem gestalte sich der Aufbau aufwendiger. Deshalb sei eine höhere staatliche Förderung solcher Anlagen als die auf freien Flächen zwingend notwendig. Der Bauernverband bevorzugt grundsätzlich den Bau von Solaranlagen primär auf Gebäuden und auf Konverisionsflächen. Das sind ungenutzte Flächen, die einst anders genutzt wurden. (kh)