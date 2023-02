Millionen für „Geisterstrom“ verprasst? FDP wettert gegen Windenergie-Plan von Scholz

Von: Bona Hyun

Bundeskanzler Scholz pocht auf mehr Tempo beim Ausbau von Windkraft. Von der Ampel-Koalition kommt Kritik. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bundeskanzler Scholz pocht auf mehr Tempo beim Ausbau von Windkraft, um die Energiewende voranzutreiben. Doch von der FDP kommt heftige Kritik.

Berlin – Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will den Windkraft-Ausbau vorantreiben. „Bis 2030 werden das an Land im Schnitt vier bis fünf Windräder jeden Tag sein“, sagte Scholz der Bild am Sonntag. Für die Energiewende werde der Ausbau „generalstabsmäßig“ angegangen, so Scholz. In der Ampel-Koalition gibt es dafür Rückhalt. Auch Grünen-Wirtschaftsminister Robert Habeck will mehr Tempo beim Ausbau Erneuerbarer Energien. Doch es gibt Gegenwind aus den eigenen Reihen: Denn Habeck und Scholz erhalten für das Vorpreschen im Bau von Windkraftanlagen mächtig Kritik. Und zwar von der FDP, wie kreiszeitung.de berichtet.

Ausbau von Windenergie: Pläne von Bundeskanzler Scholz entzweien die Ampel-Koalition

Die Liberalen halten die Pläne für zu teuer und einseitig. Bundestags-Vize Wolfgang Kubicki (FDP) sagte zur Bild: Wer massiv zusätzlich Windkrafträder durchpeitsche, „aber keine Speicher hat, der löst kein Problem, der verschlimmert die bestehenden“. Auch FDP-Energieexperte Michael Kruse betont gegenüber der Bild, dass neue Windräder ohne Speicher und Netzausbau nichts nützen.

Zudem warnt Kruse, Habeck mache „erneuerbaren Strom nur teurer.“ Bereits heute müssten „Hunderte Millionen Euro für Geisterstrom ausgegeben“ werden, der nicht durch die Netze passt, nicht gebraucht wird oder ins Ausland fließt. Grundsätzlich unterstützt Kruse einen „ambitionierten Ausbau“ der Erneuerbaren Energien, teilte er auf Welt-Anfrage mit.

Scholz will Ausbau von Windkraftenergie vorantreiben und erntet ausschließlich Kritik

Andreas Jung (CDU), klimaschutzpolitischer Sprecher der Unions-Fraktion, beklagte gegenüber der Welt, dass Scholz eine „Zwei-Klassen-Gesellschaft der Ökoenergie“ propagiere. Jung zufolge würden wichtige Potenziale wie „Bioenergie, Geothermie und Wasserkraft“ ignoriert werden. Jung forderte einen „Windkonsens von Bund, Ländern und Kommunen“ und betonte, dass die Energiewende auch gemeinsame Partnerschaft und enge Abstimmung brauche.

Auch Ralph Lenkert von der Linke-Fraktion hält die Pläne von Scholz für zu einseitig, weil sich der Kanzler nur auf einen Aspekt konzentriere. Die Energiewende werde unnötig verteuert, weil Kohlekraftwerke und fossile Gasinfrastruktur als Reserve für Dunkelflauten bereitstehen müssten, so Ralph Lenkert von der Linke-Fraktion gegenüber der Welt.

Energiewende: Scholz pocht auf mehr Tempo beim Ausbau von Windkraftanlagen

Auf dem Landesparteitag in Husum (04./05. Februar 2023) betonte Scholz nochmals den Vorantrieb beim Ausbau von Windkraftwerken. „Wir werden aus der Atomenergie aussteigen. Endgültig. Im April dieses Jahres“, so Scholz. Dafür müsse ganz Deutschland die Energieversorgung ausrichten auf die Nutzung Erneuerbarer Energien, wie Windkraft, Solarenergie und Biomasse. Bislang ist Niedersachsen einer der Vorreiter bei der Umstellung auf alternative Energiequellen.

Besonders Windkraft an Land spielt eine Schlüsselrolle bei der Energiewende. Die Bundesregierung hatte den „Wind-an-Land-Gesetz“ auf den Weg gebracht, um den Ausbau von Windkraft zu beschleunigen. Mit dem „Windenergie-an-Land-Gesetz“ werden Flächenziele für den Ausbau vorgegeben. Bis Ende 2032 müssen demnach die Länder zwei Prozent der Fläche für die Windenergie ausweisen. Bislang sind es laut Bundeswirtschaftsministerium 0,8 Prozent. (bohy)