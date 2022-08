Nach Artilleriebeschuss auf Enerhodar: Zahlreiche brennende Autos und neun Verletzte

Symbolbild: Ein mit Kugeln durchlöchertes Auto auf dem Gelände des Atomkraftwerks Saporischschja. © Konstantin Mihalchevskiy via IMAGO

Am Sonntagabend ist die ukrainische Stadt Enerhodar beschossen worden. Ernerhodar befindet sich in der Nähe des russisch besetzten Atomkraftwerks Saporischschja.

Enerhodar - Wie in den Tagen zuvor machten sich Russen und Ukrainer für den Artilleriebeschuss in Enerhodar gegenseitig verantwortlich. Beide Seiten veröffentlichten Videos, die zeigten, dass in Wohnvierteln zahlreiche Autos brannten.

Neun Menschen seien verletzt worden, zwei von ihnen schwer, teilte Wladimir Rogow, ein Mitglied der russischen Besatzungsverwaltung, mit. Die Ukraine wolle mit solchen Schritten einen Besuch von Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in dem Kraftwerk verhindern. Die Angaben waren von unabhängiger Seite zunächst nicht zu überprüfen.

Der geflüchtete ukrainische Bürgermeister von Enerhodar, Dmytro Orlow, sprach von einer Provokation: Russische Truppen hätten geschossen. Er warf Moskau «nukleare Erpressung» vor, weil sich russische Truppen in dem AKW verschanzen. Die internationale Gemeinschaft befürchtet einen möglichen nuklearen Unfall durch die Kämpfe am größten Kernkraftwerk Europas. (dpa)