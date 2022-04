Entlastung für Mieter bei Klimaabgabe und CO2-Preis: Habeck bittet Vermieter zur Kasse

Von: Mark Stoffers

Habeck und Co. wollen die Mieter bei der Klimaabgabe entlasten. Dafür sollen die Mieter in einem Stufenplan zur Kasse gebeten werden. © Hauke-Christian Dittrich | dpa

Die Energiekosten kennen kein Halten: Die Regierung will bei Klimaabgabe und CO2-Preis für Mieter nachbessern und Vermieter in die Pflicht nehmen.

Berlin – Die Energiekosten gleichen einer Explosion. Bei den Heizkosten 2022 sieht wenig bis gar nicht besser aus. Doch nun plant die Ampel-Regierung um Bundeskanzler Olaf Scholz, die Verbraucherinnen und Verbraucher mit einem Heizkostenzuschuss 2022, der eigentlich aber eine Umlage der Kosten auf die Vermieter darstellt, bei der Klimaabgabe zu entlasten. Hierbei stehen vor allem die Mieter im Mittelpunkts. Denn sie sollen die Klimaabgabe bei den Heizkosten zukünftig nicht mehr aus eigener Tasche zahlen müssen, sondern die Vermieter sollen nach Vorstellung der Politik in Deutschland sollen einen Teil des sogenannten CO₂-Preises durch einen Stufenplan mittragen.



Wie dieser Stufenplan aussieht und ab wann Mieter mit der Entlastung bei der Klimaablage und dem CO2-Preis rechnen können, wissen unsere Kollegen.*

Gleichzeitig können viele Bürgerinnen und Bürger auf die Hilfe der Bundesregierung hoffen. Ab wann tritt das Entlastungspaket 2022, von dem auch Hartz-IV-Empfänger profitieren* sollen, also in Kraft? Ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums erklärte am Donnerstag zur geplanten Senkung der Spritpreise bei Benzin und Diesel gegenüber kreiszeitung.de: „Die Details werden nun erarbeitet – mit dem Ziel, die vorgesehenen Maßnahmen zügig umzusetzen“. Ebenso soll es sich wohl auch mit dem geplanten Kinder-Bonus*, der Energiepreispauschale von 300 Euro und den 100 extra für Hartz-IV-Empfänger* sowie mit dem 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn* verhalten, die im Entlastungspaket 2022 beschlossen worden sind.

Doch die hohen Energiepreise, bei denen das Jobcenter vor allem bei hohen Strompreisen Hartz-IV-Empfängern unter die Arme greifen* kann, sind nur ein Problem der Bundesregierung, die weiter mit den hohen Covid-19-Infektionszahlen, die hauptsächlich durch Omikron* und den Subtyp BA.2 der Corona-Variante* hervorgerufen werden, zu kämpfen.

Zudem wirft ein neues Omikron-Symptom nach der Corona-Infektion* seine Schatten, während Großbritannien die Liste für Omikron-Symptome und weitere Corona-Variante aktualisiert und die RKI-Empfehlung Umsetzung findet, sodass die Corona-Quarantäne auf fünf Tage verkürzt* wird. Gibt es immer wieder die Möglichkeit, sich nach einer Corona-Infektion freizutesten* oder sich sogar trotz einer Corona-Infektion freitesten* zu können. * kreiszeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.