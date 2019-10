Entsetzen über „Hart aber fair“: Plasberg verhält sich fragwürdig - ARD-Sprecher nimmt Stellung

Die jüdische Allgemein berichtet am 8.10., dass an der Neuen Synagoge in der Oranienburger Straße in Berlin am späten Freitagnachmittag vergangener Woche ein möglicher Anschlag verhindert werden konnte. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, überwältigten Beamte einen 23-jährigen Syrer, der die Absperrung vor der Synagoge überstiegen und mit einem Messer auf die dortigen Mitarbeiter des Objektschutzes zugelaufen sein soll. Dabei hat er den Angaben zufolge auf Arabisch »Allahu akbar« und »Fuck Israel!« gerufen.

Bemerkenswerter Weise wurde der Mann am nächsten Tag auf freien Fuß gesetzt, da kein dringender Tatverdacht einer Straftat, lediglich der Anfangsverdacht eines Hausfriedensbruchs, vorlägen. Ein politisches Motiv sei nicht zu erkennen.

Solche Zeichen setzt die Berliner Justiz und verbreiten die dt. Medien unisono zustimmend. Dass damit die Einladung, gegen Juden kriminell vorzugehen, ergeht, scheint dort nicht verstanden oder egal zu sein. Egal sind auch Mobbing von Kippaträgern in Berliner Brennpunktgebieten, antizionistische Verbände innerhalb der Linken und der Grünen oder die Gleichsetzung des Staates Israel mit einem Unrechtsstaat wie durch Claus Klebers in diesen Tagen im ZDF.

Es geht den "Größen" dieses Landes nicht um dem Schutz der Juden, es geht nur darum gegen den politischen "Feind"Stimmung zu machen.

Dabei ist in D der Antisemitismus vierfach:

1. Dumpf weltverschwörerisch unpolitisch, wie beim Täter von Halle - seit Luther scheint in D diese Art Antisemitismus grundgelegt zu sein

2. Rechtsradikal antijüdisch

3. Linksradikal antizionistisch

4. Muslimisch totalvernichtend.

Verniedlicht werden 1,3 und 4, und 2 wird auch nur deshalb angeprangert, weil der "Kampf gegen rechts" so viel Haltung zeigt. Die Maske der Pseudomoralisten ist jedenfalls seit Oktober 2019 endgültig ab: nie ging es den Medien und den politischen Protagonisten darum, jüdisches Leben zu verteidigen.