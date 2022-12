65 Reisen, aber kaum Einkünfte: Österreich enttarnt mutmaßlichen Putin-Spion

Von: Markus Hofstetter

In Österreich wird ein 39-Jähriger als Spitzel des russischen Geheimdiensts verdächtigt. Er soll sogar eine militärische Spezialausbildung erhalten haben.

Wien - Russland hat seine Spionagetätigkeiten nach Ende des Kalten Krieges keinesfalls eingestellt. Deutschen Sicherheitsbehörden zufolge sind rund 200 operierende Spione aus Russland bekannt, allerdings gehen Experten von einer deutlich höheren Zahl aus. In Großbritannien soll Wladimir Putin ein Spionagenetz mit mindestens 1000 Agenten unterhalten.

In Österreich scheint es nun einen neuen Fall zu geben. Ermittler haben eigenen Angaben zufolge einen Griechen als mutmaßlichen Spion enttarnt. Der 39-Jährige soll für den russischen Militärgeheimdienst GRU arbeiten. Der Mann russischer Abstammung stehe im Verdacht, Informationen zu politischen und gesellschaftlichen Diskursen in Österreich im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg geliefert zu haben, teilte das Innenministerium in Wien am Montag mit.

Wladimir Putin, hier bei einem einem Treffen mit Offizieren des russischen Militärgeheimdienst GRU, unterhält ein weitgefächertes Agentennetz im Westen. (Archivfoto von 2018) © Alexei Druzhinin/dpa/picture alliance

Russischer Spion in Wien enttarnt? Verdächtiger soll militärische Spezialausbildung erhalten haben

Der Verdächtige, der in Russland eine militärische Spezialausbildung erhalten haben soll, habe im Kontakt mit Diplomaten und verschiedenen Nachrichtendiensten gestanden und sei kurz vor und während der militärischen Invasion der russischen Streitkräfte in die Ukraine in Moskau gewesen, so das Ministerium. Seine Aufgabe sei es möglicherweise gewesen, Informationen zur Abschätzung der Reaktionen des Auslands auf die Invasion zu liefern, hieß es.

Mutmaßlicher russischer Spion in Wie enttarnt: Ermittler finden Splitterschutzanzug

Bei dem Verdächtigen, der derzeit auf freiem Fuß sei, seien unter anderem ein Signaldetektor zum Erkennen von Abhörgeräten und versteckten Kameras sowie ein Splitterschutzanzug gefunden worden. Außerdem wurden den Angaben zufolge Mobiltelefone und Computer mit zehn Millionen Dateien sichergestellt.

Verdächtig machte sich mutmaßliche Agent durch seine viele Reisen. Von 2018 bis Anfang 2022 habe er insgesamt 65 Reisen ins innereuropäische Ausland sowie nach Russland, Belarus, die Türkei und Georgien angetreten, so das Ministerium. Zudem habe er mehrere Liegenschaften in Wien, in Russland und in Griechenland erworben, obwohl er offiziell über nur geringe Einkünfte verfügt habe. Die Ermittlungen der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst wurden im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wien und in enger internationaler Zusammenarbeit geführt.

Immer wieder werden Spionagetätigkeiten des Kremls aufgedeckt. Dazu zählt der skurrile Fall von Anna Chapman, die als „Moskaus Mata Hari“ bezeichnet wurde. Sie wurde Juni 2010 in den USA zusammen mit neun anderen Agenten vom FBI verhaftet. Auf europäischem Boden sind es unter anderem der Fall Skripal oder der Berliner Tiergarten-Mord.