Umfragen zur Frankreich-Stichwahl Macron gegen Le Pen: Europa droht ein Beben - das ist der aktuelle Stand

Wem geben die Wähler in Frankreich ihre Stimme? Auch Meinungsforscher können das nicht voraussagen - aber Tendenzen erkennen. Der News-Ticker zu Umfragen zur Präsidentschaftswahl.

Paris/München - Die Stichwahl ist zwar erst am Sonntag. Schon am Mittwochabend davor sah eine Elabe-Umfrage den aktuellen französischen Präsidenten aber als Sympathieträger: Etwa zwei von drei Zuschauern gaben nach dem an diesem Tag ausgestrahlten TV-Duell an, der Politiker sei überzeugender gewesen.

Insgesamt 650 Menschen wurden befragt, die das Duell gegen seine Herausforderin Marine Le Pen verfolgt hatten. Die Debatte blieb überwiegend sachlich, auch wenn beide hart gegen den Gegner austeilten.

Fernsehzuschauer sind natürlich nicht zwingend dieselben Menschen, die anschließend auch ihre Stimme abgeben. Mehrere Umfrageinstitute sehen Macron aktuell aber vorne - hier eine Auswahl:

Umfrageinstitut/Quelle Stand Prozentwert für Macron Prozentwert für Le Pen Ifop 20. April 55,5 44,5 OpinionWay-Kéa 20. April 56 44 Elabe 19. April 54,5 45,5

Das sind gute Werte für Macron, aber schlechtere als bei der vergangenen Wahl vor fünf Jahren. Damals war er mit 66,1 Prozent in den Élysée-Palast eingezogen - ebenfalls nach einer Stichwahl gegen Le Pen.

Frankreich-Wahl 2022: Umfrage zu Manipulationsverdacht bei Le Pen und Macron

Eine aktuelle Ifop-Umfrage ergab übrigens, dass insgesamt 14 Prozent der Stimmberechtigten von einer Manipulation der Wahl ausgehen. Beim Anhang der rechtsnationalen Kandidatin Le Pen glauben dies 30 Prozent der Befragten, bei Macron sind es nur sieben Prozent.

Generell meinen 48 Prozent der Franzosen, dass es möglich sei, bei den Wahlen zu manipulieren. In welcher Form mögliche Manipulationen sind und von wem sie ausgehen könnten, erfragte das Institut nicht. Es fragte aber nach den wichtigsten Politik-Informationsquellen der Menschen. In Frankreich sind das demnach:

Fernsehen (42 Prozent)

Internet (31 Prozent)

Radio (14 Prozent)

nationale Zeitungen (5 Prozent)

internationale Zeitungen (4 Prozent)

Ein Viertel der Nutzer findet in den verwendeten Medien seine eigene Sichtweise bestätigt, ein weiteres Viertel sieht seine Meinung in den Medien nicht bestätigt. Die übrigen Nutzer haben keine festliegenden Ansichten. So oder so: Es wird spannend bis um 20 Uhr alle Wahllokale geschlossen haben. (AFP/dpa/frs)