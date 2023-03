Erbil: Außenministerin Baerbock informiert sich über Bundeswehr-Einsatz im Irak

Außenministerin Baerbock (Bild) besucht während ihrer Irak-Reise auch ein multinationales Bundeswehr-Camp. © Kira Hofmann/IMAGO

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat im nordirakischen Erbil ein multinationales Bundeswehr-Camp besucht.

Erbil - Im «Camp Stephan» ließ sich die in Hannover geborene Grünen-Politikerin am Freitag ein geländegängiges Sanitätsfahrzeug vorführen, mit dem Verwundete transportiert werden können. Gezeigt wurde auch eine Waffe, mit der Angriffe von feindlichen Drohnen gestört werden können. Derzeit sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums im Irak und in Jordanien gut 300 deutsche Soldaten im Einsatz, davon etwa 100 in dem multinationalen Camp in Erbil.

Die Bundeswehr hat den Ausbildungseinsatz im Irak hin zu mehr Beratung weiterentwickelt. Damit soll dem Irak geholfen werden, Sicherheit und Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) selbst zu gewährleisten. Zentrum ist das von der Bundeswehr geführte «Camp Stephan» in Erbil. Die IS kontrollierte vor einigen Jahren noch große Gebiete im Irak und in Syrien. Seit 2017 gelten die Dschihadisten als militärisch besiegt. Es gibt aber weiterhin Anschläge. (dpa)