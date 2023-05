Erdogan bekommt bei Stichwahl Unterstützung vom Drittplatzierten

Stichwahl um Präsidentschaft in der Türkei, Recep Tayyip Erdogan vor Anhängern in Gaziantep. © IMAGO/Turkish presidency \ apaimages

Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan hat vom Drittplatzierten des ersten Wahlgangs Unterstützung für die Stichwahl um die Präsidentschaft in der Türkei bekommen.

Istanbul - Sinan Ogan rief seine Wähler am Montag auf, bei der Stichwahl am 28. Mai für Erdogan zu stimmen. Beobachter waren davon ausgegangen, dass die Wähler des Rechtsaußenkandidaten ohnehin zu großen Teilen in das Erdogan-Lager wechseln würden.

Ob Ogans öffentliche Wahlempfehlung tatsächlich einen Einfluss auf die Wählerentscheidung hat, ist umstritten. Sinan Ogan hatte in der ersten Runde gut fünf Prozent der Wählerstimmen bekommen. Kurz vor seiner Rede hatte sich das ultranationalistische Parteien-Bündnis, dessen Kandidat er war, aufgelöst. Einer der ehemaligen Bündnispartner nannte die Erklärung Ogans dessen «eigene politische Präferenz», ein anderes Ex-Allianz-Mitglied hatte am Sonntag seine Unterstützung für den Erdogan-Herausforderer Kemal Kilicdaroglu verkündet.

Erdogan geht als Favorit in die Wahl am kommenden Sonntag. Er landete in der ersten Runde gut 4,5 Prozentpunkte vor dem zweitplatzierten Kilicdaroglu. (dpa)