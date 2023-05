Braucht es wirklich mehr deutsche Pässe für Erdogan-Fans?

Von: Georg Anastasiadis

Teilen

Ein Foto der Versammlung zum Wahlsieg Erdogans in Ankara, Türkei: Ähnliche Szenen haben sich am Sonntag auch in München zugetragen. © Montage: IMAGO/Tunahan Turhan/Schlaf/fn

Den knappen Wahlsieg hat Erdogan auch Wählerinnen und Wählern in Deutschland zu verdanken. Ist es das richtige Signal, wenn die Ampel sie mit dem Doppelpass belohnt, fragt Georg Anastasiadis.

Deutsch-türkische Wähler sind rätselhafte Wesen: Bei der Präsidentenwahl haben die in Deutschland lebenden 1,5 Millionen Türken soeben mit Zweidrittelmehrheit für den erzkonservativen und religiös-fundamentalistischen starken Mann Erdogan gestimmt; bei deutschen Bundestagswahlen aber erhält regelmäßig vor allem die linke SPD, die für ganz andere Werte steht, die meiste Unterstützung derselben türkischstämmigen Wähler (und nicht etwa, was näher läge, die AfD).

Türkisch-Stämmige stimmen in Deutschland oft für die SPD - Ein Deal zum beiderseitigen Vorteil?

Das klingt schizophren, aber nur auf den ersten Blick. Dahinter steckt das durchaus nachvollziehbare und pragmatische Kalkül, in Deutschland jene Kräfte zu stärken, von denen sich Migranten das größtmögliche Entgegenkommen erhoffen. SPD und Grüne haben nach gewonnener Bundestagswahl denn auch nicht lange gefackelt: Einbürgerungen sollen nach den Plänen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser künftig deutlich erleichtert, Doppel-Pässe zum Normalfall werden – ein Deal zum beiderseitigen Vorteil. Migranten würden so schneller in Deutschland ankommen, verteidigt Faeser ihre Pläne.

Ob das wirklich so ist? Der niederschmetternde Ausgang der Erdogan-Wahl in Deutschland weckt daran doch starke Zweifel. Man kann das wie der grüne Bundesagrarminister Cem Özdemir ausgiebig bejammern. Besser wäre es, daraus zu lernen.

Erdogans Wahlsieg: Ampel macht den Doppelpass zur Ramschware - statt zur Belohnung

Denn leider ist zu befürchten, dass mit dem neuen Staatsbürgerschaftsrecht künftig massenhaft Anhänger rückständiger und intoleranter Anschauungen den politischen Diskurs in Deutschland mitbestimmen, weil Menschen routinemäßig den Pass erhalten, die weder in der Freiheit noch in Deutschland wirklich angekommen sind. Der Eingliederung neuer Mitbürgerinnen und Mitbürger erweist die Ampel-Koalition keinen guten Dienst, wenn sie den deutschen Pass zur Ramschware macht, statt ihn als Belohnung für gelungene Integration zu vergeben.

Georg Anastasiadis