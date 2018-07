Erdogan: Israel ist "rassistischster Staat der Welt" . Netanjahu kontert mit heftigen Worten

Da zeigt es sich was für ein Hetzer dieser Diktator am Bosporus ist. Jetzt sollte sich niemand mehr wundern warum Die Israelfeindlichkeit und der Antisemitismus in nie geahnte Höhen steigt. Es reicht im nicht Syrien mit in einen Krieg getrieben zu haben und auch die Demokratie im eigenen Land beseitigt zu haben er will wohl den ganzen nahen Osten in einen Brandherd verwandeln.