Erdogan plant 2023 offenbar letzte Kandidatur als Präsident

Recep Tayyip Erdogan © Pavel Bednyakov/IMAGO

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will offenbar ein weiteres Mal als Präsidentschaftskandidat antreten und sich dann am Ende seiner Amtszeit zurückziehen.

Ankara in der Türkei - Er bitte die Bevölkerung bei der Wahl im kommenden Jahr „zum letzten Mal“ um ihre Unterstützung, sagte Erdogan am Samstag bei einer Rede in der nordtürkischen Stadt Samsun. Im Anschluss an ein mögliches weiteres Mandat sei es dann an der Zeit, den Staffelstab an jüngere Politiker weiterzureichen.

Erdogan hofft auf einen Wahlsieg seiner islamisch-konservativen AKP bei der Abstimmung im Juni. Die Regierungspartei steht angesichts einer Inflationsrate von mehr als 84 Prozent aber unter großem Druck.

Der 68-jährige Erdogan ist seit 2003 an der Macht, zunächst als Regierungschef und seit 2014 als Präsident. Seit 2018 verfügt er dank des Wechsels vom parlamentarischen Regierungssystem zu einem Präsidialsystem im Zuge einer Verfassungsreform über erweiterte Befugnisse. bfi/se

EU: Türkei muss westliche Sanktionen gegen Russland umsetzen

Die EU fordert von der Türkei, ihre Handelspolitik gegenüber Russland zu ändern und wegen des Angriffs auf die Ukraine verhängte westliche Sanktionen umzusetzen. „Die (...) Politik der Türkei, sich den restriktiven Maßnahmen der EU gegen Russland nicht anzuschließen, ist zunehmend Anlass zur Sorge“, erklärt der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell in einem Schreiben an das EU-Parlament, aus dem die Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntags- und Montagsausgaben) zitieren.



Die Türkei hat ihre Exporte nach Russland seit Beginn des Ukraine-Kriegs massiv ausgebaut und kauft auch verstärkt russisches Öl.



Borrell wies darauf hin, dass die EU und die Türkei eine Zollunion bilden und damit freien Warenverkehr gewähren, der „dual use“- Güter einschließe - Waren mit doppeltem Verwendungszweck, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke genutzt werden können.



Die Türkei dürfe Russland keine Umgehungslösungen anbieten, mahnte Borrell und betonte den Status des Landes als EU-Beitrittskandidat: „Von allen Bewerberländern einschließlich der Türkei“ werde erwartet, dass sie sich an die beschlossenen Maßnahmen halten.



Die Vertiefung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Türkei und Russland inmitten des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine „gibt ebenfalls Anlass zu großer Sorge“, hieß es weiter. Die EU habe ihre Bedenken und Erwartungen gegenüber türkischen Gesprächspartnern wiederholt betont und werde dies auf allen Ebenen zur Sprache bringen, sagte der Außenbeauftragte.



Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der russische Präsident Wladimir Putin vereinbarten im August eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit. Offenbar nutzen Unternehmen aus dem Westen die Türkei auch gezielt als Schlupfloch, um ihre Produkte weiter nach Russland zu verkaufen. Die US-Regierung hat der Türkei deshalb bereits mit Sekundär-Sanktionen gedroht. kbh