Erdogan rechnet mit Sieg bei Stichwahl

Teilen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. © Emmanuele Contini

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan rechnet am 28. Mai mit einem Sieg bei der Stichwahl um das Präsidentenamt.

Istanbul - «Wir werden, so Gott will, einen historischen Erfolg erzielen», twitterte der 69-Jährige am Dienstag. Das Volk habe ihm «bestätigt, dass es uns und unserer Allianz vertraut». Aber auch sein Herausforderer Kemal Kilicdaroglu glaubt weiter daran, Erdogan nach 20 Jahren an der Macht ablösen zu können. «In diesem Land sind mehr Menschen für Veränderung als jene, die keine wollen», twitterte Kilicdaroglu. «Aber es ist auch klar, dass wir diejenigen sind, die viel härter kämpfen müssen, um so eine rücksichtslose Regierung loszuwerden.»

Erdogan hatte in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl am Sonntag nur knapp eine absolute Mehrheit verpasst, Kilicdaroglu kam auf rund 45 Prozent der Stimmen. Beide treten deshalb in einer Stichwahl gegeneinander an. Das Ergebnis überraschte, weil Kilicdaroglu in vielen Umfragen als Favorit gegolten hatte. Erdogan und seine Bündnisparnter konnten vorläufigen Zahlen zufolge eine absolute Mehrheit im Parlament sichern. (dpa)