Erdogan poltert gegen Kurz: „Ich verfluche den österreichischen Staat“

Rundumschlag

von Felix Durach schließen

Recep Tayyip Erdogan poltert im Rahmen des Nahost-Konflikts gegen die Regierungen in Washington und Wien. Die österreichische Regierung weist die Vorwürfe zurück.

Ankara - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat mit Blick auf den in den vergangenen Tagen erneut aufgeflammten Nahost-Konflikt verurteilende Worte und Beleidigungen in Richtung der Regierungen gerichtet, die sich auf die Seite Israels gestellt hatten. So erhob Erdogan scharfe Vorwürfe gegen US-Präsident Joe Biden, nachdem die Washington Post berichtet hatte, Washington habe Waffenlieferungen im Umfang von 735 Millionen US-Dollar an die israelische Regierung in Tel Aviv geplant.

Nahost-Konflikt: Erdogan erhebt schwere Vorwürfe gegen österreichische Bundesregierung

„Mit ihren blutigen Händen schreiben Sie leider Geschichte“, so der türkische Präsident am Montagabend (17. Mai) in Richtung von Joe Biden. „Der Boden Palästinas“ werde mit „Gräuel, Schmerz und Blut gewaschen. Und Sie unterstützen das“, so Erdogan weiter. In den letzten Tagen wurden die internationalen Rufe nach einer US-amerikanischen Intervention zur Schlichtung des Konflikts immer lauter. Die Biden-Regierung hat sich den Forderungen nach einem Waffenstillstand bisher nicht explizit angeschlossen.

Auch an die österreichische Bundesregierung in Wien richtete Erdogan am Montagabend deutliche Worte. Die hatte aus Solidarität mit Israel am Freitag (14. Mai) die israelische Flagge auf dem Dach des Kanzleramts und des Außenministeriums gehisst. Für Erdogan wohl ein Akt der Provokation. „Ich verfluche den österreichischen Staat“, polterte der türkische Präsident. „Der österreichische Staat versucht wohl, die Rechnung für die Juden, die es einem Genozid unterzogen hat, den Muslimen auszustellen“, lautet der Vorwurf aus Ankara.

+ Ein Zeichen der Solidarität: Auf dem österreichischen Kanzleramt in Wien weht die israelische Flagge neben der österreichischen und der Fahne der Europäischen Union. © Bundeskanzleramt/dpa

Österreichs Außenminister weist Vorwürfe zurück: „Vorwürfe richten sich von selbst“

Die Antwort aus Wien erfolgte am Dienstagmorgen. „Die Vorwürfe des türkischen Präsidenten richten sich von selbst“, urteilt der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg und richtet seinerseits Vorwürfe an Erdogan: „Mit Schaum vor dem Mund wird sich der Nahostkonflikt nicht lösen lassen“.

Als Lösungsvorschlag für den Nahost-Konflikt lieferte Erdogan darüber hinaus unter anderem eine „neue Regulierung Jerusalems“. Erdogan fordert, dass die Heilige Stadt von einer Kommission aus Vertretern von Islam, Christentum und Juden geführt werden sollte. (fd/dpa)