Nach Erdogans Schulterschluss mit Russland und China: Ampel-Außenpolitiker fordern „robustere Türkei-Politik“

Voll des Lobes für Erdogan (l.) war Putin (r.) beim Treffen in Usbekistan.

„Auf der Nase herumtanzen lassen“

Von Kathrin Reikowski schließen

Der türkische Präsident Erdogan möchte mit seinem Staat der SCO beitreten, der auch China und Russland angehören. Ein Ampel-Politiker fordert „wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen“.

Berlin - „Nato und Europäische Union müssen sich fragen lassen, wie lange sie sich von Erdogan noch auf der Nase herumtanzen lassen“, sagte Jürgen Trittin, der außenpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion gegenüber der Zeitung Welt. Aktueller Auslöser für seinen Ärger: Erdogans Regierung hatte am Samstag gemeldet, dass die Türkei der SCO beitreten will. Die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, kurz SCO, versteht sich als Gegengewicht zu westlichen Bündnissen - und hat Staaten wie Belarus oder Iran, denen Verstöße gegen die Menschenrechte vorgeworfen werden, als Mitglieder oder Beitrittskandidaten. Die beiden größten Bündnispartner sind China und Russland.

„Die Türkei hindert die Nato an der Überwachung des UN-Waffenembargos für Libyen. Sie bohrt in Griechenlands Wirtschaftszone. Das Nato-Mitglied Türkei tut mehr für die Umgehung der europäischen Russland-Sanktionen als China. Erdogan bremst den Beitritt Finnlands und Schwedens zur Nato. Und nun will er zusammen mit dem Iran der SCO beitreten“, sagte der Grünen-Politiker.

Erdogan: Trittin will über „wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen gegen die Türkei“ nachdenken lassen

Die Nato und die EU dürften nicht naiv die Augen vor diesen Tatsachen verschließen – „es ist Zeit für eine robustere Türkei-Politik“, forderte Trittin. Und er geht noch einen Schritt weiter: „Da niemand aus der Nato ausgeschlossen werden kann, muss über wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen gegen die Türkei nachgedacht werden.“

+ Ein Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO), bei dem die Türkei Dialogpartner wird, September 2022 © Uncredited/Turkish Presidency/AP/dpa

Erdogans Schritt Richtung China und Russland - unterschiedliche Bewertungen aus SPD und FDP

Auch vom außenpolitischen Sprecher der SPD folgten harsche Worte in der Welt. „Außenpolitisch wäre dies ein weiterer symbolischer Schritt weg vom Westen und seinen Werten – ein schwerer politischer Fehler für die Zukunft der Türkei“, meinte Nils Schmid.

Nicht überbewerten möchte ein FDP-Politiker den Schritt Erdogans. Alexander Graf-Lambsdorff, der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion, sagte der Welt: „Die Türkei will mit ihrer Annäherung den USA und der EU signalisieren, dass sie zwar Nato-Mitglied ist, aber ihren Einfluss auch andernorts zu mehren sucht. Gerade, weil die SCO eine ausgesprochen geringe Integrationskraft hat, sollte dieser Schritt jedoch nicht überbewertet werden.“ (kat)