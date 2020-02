Eskalation in Syrien: Erdogan will Vergeltung und warnt Putin - 500.000 Menschen geflüchtet

Nach dem Tod türkischer Soldaten eskaliert die Lage in Syrien. Präsident Erdogan will Vergeltung - und wendet sich außerdem mit deutlichen Worten an Russland.

In Syrien sind mehrere türkische Soldaten getötet worden.

Die Türkei hat daraufhin zu einem Vergeltungsangriff angesetzt.

Der türkische Präsident Erdogan schickte außerdem eine Mahnung an Russland.

Update 11.25 Uhr: Im Nordwesten Syriens sind binnen zwei Monaten nach UN-Angaben mehr als eine halbe Million Menschen vor den Kämpfen in der Region Idlib geflohen. Seit dem 1. Dezember seien 520.000 Menschen vor einer Offensive syrischer Regierungstruppen und deren russischem Verbündeten in Idlib geflohen, erklärte David Swanson, Sprecher des UN-Büros für humanitäre Hilfe (Ocha), am Dienstag. 80 Prozent der Flüchtlinge sind demnach Frauen und Kinder.

Die jüngste Fluchtbewegung in der Winterzeit verschlechtere eine bereits "schreckliche" humanitäre Lage in der Region, erklärte Swanson. Bereits zwischen April und Ende August seien mehr als 400.000 Menschen durch die Kämpfe vertrieben worden, viele von ihnen mussten demnach mehrmals flüchten.

Syrische Regierungstruppen hatten kürzlich mit russischer Unterstützung und verbündeten Milizen eine Offensive gegen die bisher überwiegend von islamistischen und dschihadistischen Milizen kontrollierte Region Idlib gestartet. Die Streitkräfte von Machthaber Baschar al-Assad eroberten bereits dutzende Dörfer und einige wichtige Städte. Am Montag kam es zudem zu heftigen Gefechten zwischen der syrischen und der türkischen Armee, mehr als 20 Menschen wurden dabei getötet.

Erstmeldung: Ankara - Nach der Tötung türkischer Soldaten in Syrien hat die Türkei einen Vergeltungsangriff im Nordwesten des Bürgerkriegslandes begonnen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte am Montag (3.2.), dabei seien bislang 30 bis 35 syrische Kämpfer „außer Gefecht gesetzt“ worden. Ob die Kämpfer getötet oder verletzt worden seien, ist nicht eindeutig klar. Aktivisten der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge kamen bei den türkischen Angriffen 13 Soldaten der syrischen Regierung ums Leben.

Erdogan schickte zugleich eine Mahnung an Syriens Verbündeten Russland, sich den Angriffen nicht in den Weg zu stellen. Die Türkei reagierte nach eigener Darstellung auf einen Beschuss türkischer Kräfte durch das syrische Militär in der Provinz Idlib. Dabei starben nach Angaben Erdogans fünf türkische Soldaten und drei Zivilisten.

Bei den Vereinten Nationen in New York zeigte sich Generalsekretär António Guterres besorgt über die Entwicklung in der Region. Guterres sei „alarmiert“, sagte ein Sprecher am Montag. „Diese Eskalation zeigt einmal mehr die von dem anhaltenden Konflikt in Syrien ausgehende Bedrohung von Frieden und Sicherheit in der Region und international“, zitierte der Sprecher Guterres.

Die Türkei habe die Soldaten zur Verstärkung geschickt, sie seien trotz Bekanntgabe der Koordinaten beschossen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Ankara mit. Das russische Militär betonte hingegen, die türkische Seite habe die Russen nicht über ihre Bewegungen informiert. Dabei seien sie unter Beschuss der syrischen Regierungstruppen gekommen, die gegen „Terroristen“ vorgehen wollten.

Erdogan sagte weiter, man könne einen solchen Angriff nicht unbeantwortet lassen und die Türkei werde Rechenschaft dafür verlangen. „Diejenigen, die die Entschlossenheit der Türkei mit dieser Art niederträchtiger Angriffe auf die Probe stellen, werden begreifen, dass sie einen großen Fehler begangen haben.“ An Russland gerichtet mahnte er: „Ihr solltet uns nicht im Wege stehen.“

Erdogan hatte vergangene Woche gewarnt, die Türkei werde nicht vor einem weiteren Militäreinsatz in Syrien zurückschrecken, sollte sich die Situation in Idlib nicht verbessern. Sein Land könne keine weiteren Flüchtlinge aus Syrien mehr aufnehmen. Die Türkei beherbergt nach offiziellen Angaben bereits mehr als 3,6 Millionen Syrer.

