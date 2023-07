Ukrainische Gegenoffensive rückt weiter vor: „Strategische Initiative ergriffen“

Von: Jens Kiffmeier, Bedrettin Bölükbasi, Bona Hyun

Teilen

Die russische Präsenz am AKW in Saporischschja geht zurück. Kiew berichtet von neuen Vorstößen in der Gegend von Bachmut. Der News-Ticker.

Update vom 30. Juni, 22.29 Uhr: Als Reaktion auf ein mögliches Exil der russischen Söldnergruppe Wagner in Belarus lässt Wolodymyr Selenskyj die Grenze zum Nachbarland verstärken. Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj und der zuständige General Sergej Najew seien beauftragt worden, die Sicherheitsvorkehrungen an der Nordgrenze zu verstärken, um „den Frieden sicherzustellen“. Das erklärte der ukrainische Präsident am Abend auf Telegram. Er verwies auf Informationen von seinen Geheimdiensten und den Grenzwachen zur Lage in Belarus.

Ukrainische Soldaten auf einem Panzer in der Region Donezk: Kiew meldet im Ukraine-Krieg weitere Erfolge. © Genya Savilov/AFP

Update vom 30. Juni, 20.35 Uhr: Nach Angaben aus den USA hat die ukrainische Gegenoffensive Fortschritte gemacht, allerdings weniger als erwartet. „Sie haben etwas Fortschritte gemacht, aber auch sie haben über die Tatsache gesprochen, dass es nicht so viel ist, wie sie wollten“, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, laut dem US-Sender CNN. Die USA würden sich jedenfalls darauf fokussieren, sicherzustellen, dass die Ukraine alles kriege, was sie auch benötige. „Wo sie hingehen und wie schnell sie es machen, diese Entscheidung liegt bei ihnen“, so Kirby. Eine Zeitangabe über ein mögliches Ende des Konflikts machte er nicht: „Keiner von uns hat einen Kristallball, der uns spezifisch sagen kann, wie lange das noch andauern wird.“

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Update vom 30. Juni, 19 Uhr: In einem Beitrag im Kurznachrichtendienst Telegram erneuerte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Forderung nach F-16-Kampfjets für die ukrainische Luftwaffe. „Wenn ukrainische Piloten die F-16 fliegen, wird der Terrorstaat an unserem Himmel keine Chance haben“, so Selenskyj in seiner Botschaft. Zwar habe Russland immer noch einen „signifikanten technischen Vorteil“, doch bei ukrainischen Piloten gebe es einen Vorsprung an „Moral und Fähigkeiten“.

Kiew verstärkt im Ukraine-Krieg Grenzen zu Belarus wegen Wagner-Bedrohung

Update vom 30. Juni, 16.20 Uhr: Die Ukraine hat angesichts einer möglichen Niederlassung russischer Wagner-Söldner in Belarus mit der Verstärkung des Schutzes ihrer Grenze im Norden begonnen. Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj und der für den Nordabschnitt zuständige Generalleutnant Serhij Najew seien mit den Sicherheitsvorkehrungen beauftragt worden, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram mit. Diese Entscheidung sei nach Beratungen des Oberkommandos gefallen.

Nach unbestätigten Berichten unabhängiger Medien wie etwa dem russischen Nachrichtenportal Verstka hat in Belarus bereits der Bau von Feldlagern für die Wagner-Armee begonnen. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko, der zwischen dem Kreml und Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin ein Ende des Aufstandes vermittelt hatte, sagte, dass die Kampferfahrungen der Truppe dem Land zugute kämen.

Update vom 30. Juni, 15 Uhr: In der ostukrainischen Stadt Bachmut liefern sich russische und ukrainische Truppen weiterhin schwerste Gefechte. Im Laufe des Tages habe es in der Nähe von Bachmut 10 größere Gefechte gegeben, wobei man mehr als 104 russische Soldaten ausgeschaltet und 166 verwundet habe, behauptete der Sprecher der östlichen Kampfgruppen der Ukraine, Serhij Tscherewatji, laut der Agentur Ukrinform. Die ukrainische Armee mache Druck auf das russische Militär, das großen Widerstand leiste, gab Tscherewatji weiter an. Bei den Zusammenstößen habe man 6 russische Soldaten gefangen genommen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig bestätigen.

Ukraine-Krieg: Moskau verringert Präsenz am AKW Saporischschja

Update vom 30. Juni, 13.35 Uhr: Offenbar verringert Moskau die russische Präsenz am Atomkraftwerk im ukrainischen Saporischschja. Einige Vertreter der russischen Atombehörde Rosatom hätten das Gebiet des AKW verlassen, berichtete die britische Zeitung The Guardian unter Berufung auf den ukrainischen Militärgeheimdienst. Außerdem wolle man die ukrainischen Arbeiter des AKW sehr wahrscheinlich auf die Halbinsel Krim evakuieren. Indes wies der russische Außenminister Sergei Lawrow Vorwürfe zurück, dass sich Russland auf eine „Provokation“ im AKW vorbereite. Er bezeichnete sie laut der staatlichen Agentur Tass als „pure Lügen“.

Ukrainische Gegenoffensive ergreift „strategische Initiative“

Update vom 30. Juni, 11.10 Uhr: Das ukrainische Verteidigungsministerium hat bekräftigt, dass die ukrainischen Truppen bei ihrer Gegenoffensive „in alle Richtungen“ vorrücken. Seit Beginn der Gegenoffensive hat die Ukraine nach eigenen Angaben die Kontrolle über einige Dörfer im Südosten wiedererlangt. Allerdings würde Russland immer noch weite Teile des Gebiets im Osten, Süden und Südosten kontrollieren.

„Wenn wir über die gesamte Frontlinie sprechen, sowohl im Osten als auch im Süden, haben wir die strategische Initiative ergriffen und rücken in alle Richtungen vor“, sagte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar laut Angaben der Nachrichtenagentur Reuters im ukrainischen Fernsehen.

Ukraine-Krieg: „In Bachmut passieren gerade erstaunliche Dinge“

Update vom 30. Juni, 06.55 Uhr: Große Fortschritte bei der Gegenoffensive: Offenbar rücken die Streitkräfte der Ukraine auf großer Linie vor. Laut dem Verteidigungsministerium gelangen Geländegewinne von bis zu 1,5 Kilometern. „In Bachmut passieren gerade erstaunliche Dinge“, teilte Militärbeobachter Carlo Masala zu focus.de. So sollen die Verteidiger eine strategisch wichtige Anhöhen bei Berchiwka nördlich von Bachmut und bei Klischtschijiwka südlich von Bachmut eingenommen haben. „Russland hat Mühe, sich zu stabilisieren“, sagte auch Militärexperte Nico Lange dem Nachrichtenportal.

Ukraine-Krieg: USA wollen offenbar Langstreckenraketen liefern

Update vom 29. Juni, 20.00 Uhr: Die USA stehen kurz vor der Genehmigung eines Langstreckenraketensystems für die Ukraine. Die ukrainischen Streitkräfte könnten mit der Army Tactical Missile System (ATACMS), die eine Reichweite von rund 300 Kilometern hat, russische Ziele weit hinter der Front angreifen. US-Präsident Joe Biden habe der Lieferung noch nicht zugestimmt. Das Weiße Haus sehe inmitten der innenpolitischen Unruhen in Russland jedoch die dringende Notwendigkeit, den Kampf der Ukraine in den kommenden Wochen zu verstärken, schreibt das der Wall Street Journal mit Verweis auf US-amerikanische und europäische Regierungsbeamte.

Ukraine drängt Russland im Krieg bei Bachmut zurück

Update vom 29. Juni, 19.13 Uhr: Die ukrainische Armee berichtet von weiteren Erfolgen: Nach eigenen Angaben haben die Truppen den russischen Gegner an mehreren Frontabschnitten weiter zurückgedrängt. Insbesondere im Umland der russisch kontrollierten Stadt Bachmut im ostukrainischen Gebiet Donezk liege die Initiative derzeit auf ukrainischer Seite.

Somit kommen die russischen Kräfte in Bachmut massiv unter Druck. Dies könnte dazu führen, dass die Russen Reserven der Luftlandetruppen (VDV) einbringen. Der ukrainische Generalstab spricht bereits jetzt von einem „Vormarsch auf breiter Front“ in Bachmut.

Ukraine-Krieg: Russland bereitet sich auf Raketenangriffe vor

Update vom 29. Juni, 16.50 Uhr: Nach Angaben von Natalja Humenjuk, der Pressesprecherin der Südlichen Verteidigungskräfte der Ukraine, bereitet sich Russland auf neue Raketenangriffe vor. „Der Feind verstärkt Aufklärungsmissionen entlang der Frontlinie und versucht tiefer in hintere Regionen einzudringen“, sagte sie der Rundfunkanstalt Radio Free Europe. Das deute auf die „Vorbereitung für neue Raketenangriffe“ hin.

Ukraine-Krieg: Kiew ruft zur Evakuierung in Sumy auf

Update vom 29. Juni, 15.40 Uhr: Wegen ständigen russischen Beschusses hat die ukrainische Armee die Bevölkerung der Grenzkreise im nordöstlichen Gebiet Sumy zur Flucht aufgefordert. „Ich rufe alle dazu auf, bitte flieht, um das eigene Leben zu retten!“, schrieb Generalleutnant Serhij Najew bei Telegram. Die örtlichen Behörden seien bei der Evakuierung behilflich. Russland setze täglich Raketenwerfer, Artillerie und Gleitbomben in diesem Gebiet ein. „Der Abschnitt Sumy bleibt der gefährlichste im nördlichen Operationsgebiet“, unterstrich Najew.

Update vom 29. Juni, 14.25 Uhr: Die russische Armee hat nach eigenen Angaben bei ihrem Angriff auf die Stadt Kramatorsk im Osten der Ukraine zwei ukrainische Generäle und dutzende weitere Offiziere getötet. Durch den Angriff seien „zwei Generäle, bis zu 50 Offiziere der ukrainischen Streitkräfte und bis zu 20 Söldner und ausländische Militärberater“ getötet worden, hieß es in einer vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichten Erklärung.

Nach ukrainischen Angaben wurden am Dienstag (27. Juni) bei einem Angriff auf ein Restaurant in Kramatorsk zwölf Menschen getötet und etwa 60 weitere verletzt. Das russische Verteidigungsministerium hatte am Mittwochabend mitgeteilt, es habe einen „zeitweiligen Stützpunkt“ der 56. mechanisierten Infanterie-Brigade der ukrainischen Armee angegriffen. Die ostukrainische Großstadt Kramatorsk ist ein wichtiger Bahnverkehrsknotenpunkt und Standort militärischer Einrichtungen.

Ukraine-News: Angeblich Verlust von fast drei Kompanien für Russland

Update vom 29. Juni, 13.35 Uhr: In der Gefechtsrichtung der Siedlung Tawrija im ukrainischen Saporischschja wollen die Streitkräfte der Ukraine dem russischen Militär schwere Verluste zugefügt haben. Im Laufe der letzten 24 Stunden seien fast drei Kompanien an russischen Soldaten ausgelöscht worden, berichtete der regionale ukrainische Kommandeur Oleksandr Tarnawskji im Kurznachrichtendienst Telegram. Außerdem habe man 19 Stück militärischer Ausrüstung zerstört, hieß es. Eine Kompanie besteht je nach Militär aus einem Dutzend bis etwa 200 Soldaten. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig verifizieren.

Update vom 29. Juni, 13 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat nach dem Aufstand der Wagner-Söldner deutlich gemacht, dass Deutschland keinen Regierungswechsel in Russland anstrebt. „Unser Ziel hier ist nicht ein Regierungswechsel, ein Regimechange in Russland. Unser Ziel, das wir verfolgen, ist eine unabhängige Ukraine“, sagte der SPD-Politiker vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel. „Wir sind nicht Partei dessen, was in Russland geschieht“, betonte er. Deutschland könne nur beobachten.

Ukraine-Krieg: Gefechte im Norden und Süden von Bachmut

Update vom 29. Juni, 11.30 Uhr: Die Gefechte in der Nähe von Bachmut konzentrieren sich ukrainischen Angaben zufolge auf die Siedlungen Klischtschijiwka im Süden und Berchiwka im Norden der umkämpften Stadt. „Im Süden der Stadt gibt es schwere Gefechte, doch die ukrainische Armee ist dabei, die Kontrolle über Klischtschijiwka zu übernehmen“, schilderte der ukrainische Armee-Kommandeur Denis Jaroslawskji dem Sender Radio Liberty. Dabei handle es sich um eine Siedlung mit „strategischer Höhe“, von der aus man alles sehen und unter Kontrolle halten könne. Sollte man Klischtschijiwka komplett einnehmen, so könne man von Süden aus neue Offensiven gegen Bachmut starten.

Auch im Norden von Bachmut gebe es Gefechte um die Kontrolle von Berchiwka. Aus einigen nördlichen Straßen von Bachmut seien russische Milizen vollständig vertrieben worden, so Yaroslavskji. Die Einnahme beider Siedlungen würde der ukrainischen Armee die „operationelle Kontrolle“ über Bachmut geben.

Gegenoffensive der Ukraine: Kiews Militär zerstört wohl „Offensivpotential“ von Putins Armee

Erstmeldung vom 29. Juni: Kiew – Die Gegenoffensive der ukrainischen Armee gegen Russlands Militär dauert an. Die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maljar lieferte nun neue Informationen zu der Situation an der Front im Süden und Osten des Landes. Offenbar stoßen ukrainische Einheiten weiter vor, während russische Versuche, sie abzuwehren, fehlschlagen.

„Die Offensivoperationen in Melitopol, Bachmut und Berdjansk dauern an“, zitierte die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform Maljar. Die ukrainischen Soldaten würden sich jeden Meter in schweren Gefechten „krallen“ und Erfolge vorweisen. In denselben Gebieten würden die russischen Versuche zum Vorstoß ohne Erfolg bleiben, so die Vize-Verteidigungsministerin.

In der Gefechtsrichtung Rivnopol-Volodyne in Donezk seien die ukrainischen Truppen ebenfalls erfolgreich. Sie würden sich in eingenommenen Verteidigungslinien der Russen befestigen und ihnen „schwere Verluste“ zufügen. Außerdem neutralisiere das ukrainische Militär auch das „Offensivpotential“ der russischen Armee, indem es Ausrüstung, Kontrollpunkte, Lagerhäuser und Personal „zerstöre“. Die Vize-Ministerin zeigte sich siegesgewiss: „Wir werden den Feind in Saporischschja und Melitopol vernichten.“

Schwere Gefechte in Bachmut: Ukraine will „operationelle Initiative“ haben

Schließlich habe die ukrainische Armee die „operationelle Initiative“ in Bachmut ergriffen, während das russische Militär Gegenangriffe versuche, jedoch Verluste erleide und sich zurückziehe. „In Bachmut geht es wieder heiß her, es gibt schwere Zusammenstöße“, sagte Maljar laut Ukrinform.

Indes ziehe Russland alle verfügbaren Reserven zusammen, um die Stadt Bachmut, die nach mehreren Monaten blutiger Kämpfe besetzt wurde, zu verteidigen. „Der Feind setzt alle Reserven ein und hängt sich in Bachmut mit aller Kraft rein“, schilderte die stellvertretende Verteidigungsministerin. (bb)