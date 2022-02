Ergebnis zur Bundespräsidenten-Wahl 2022: Alle Stimmen ausgezählt - deutsches Staatsoberhaupt steht fest

Von: Leyla Yildiz, Philipp Kuserau

Bei der Bundespräsidentenwahl 2022 gibt es ein offizielles Ergebnis.

Am Sonntag ging die Bundespräsidentenwahl 2022 über die Bühne. Nun gibt es ein offizielles Ergebnis - ganz zur Freude von Frank-Walter Steinmeier.

Update vom 13. Februar 2022, 14.28 Uhr: Wie bereits im Vorlauf prognostiziert, hat es bei der Bundespräsidentenwahl 2022 nur einen Wahlgang benötigt, um zu einem offiziellen Ergebnis zu kommen. Die über 1400 Mitglieder haben bei der 17. Bundesversammlung Deutschlands ihre Stimme abgegeben und Frank-Walter Steinmeier erneut zum Bundespräsidenten gewählt. Das alte und neue Staatsoberhaupt der Bundesrepublik wird demnach auch die nächsten fünf Jahre seinen Amtssitz im Schloss Bellevue haben.

Die Stimmverteilung sieht wie folgt aus: 1437 Stimmen wurden abgegeben, zwölf davon waren ungültig, 1425 waren gültig, insgesamt gab es 86 Enthaltungen. Kandidatin Gebauer kam auf 58 Stimmen, Trabert auf 96 Stimmen, Otte auf 140 Stimmen und Steinmeier 1045 Stimmen. Alle weitere Infos gibt finden Sie in unserem Wahl-Ticker!

Erstmeldung vom 13. Februar 2022: Fünf Jahre ging sie nun - die Amtszeit des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Am Sonntag, 13. Februar 2022, soll die Bundesversammlung einen neuen Amtsinhaber bestimmen. Zur Wahl stehen neben dem bisherigen Staatsoberhaupt, der parteilose Arzt Gerhard Trabert (nominiert durch die Linke) und der rechtskonservative Ökonom und Noch-CDUler Max Otte (nominiert durch die AfD). Dass Frank-Walter Steinmeier wiedergewählt wird und sich gegen seine Mitstreiter durchsetzt, gilt jedoch als sicher.

Bundespräsidenten-Wahl 2022: 1742 Delegierte bestimmen das nächste deutsche Staatsoberhaupt

Damit würde er seine letzte Wahlperiode antreten, denn die Amtszeit des Bundespräsidenten ist auf maximal zehn Jahre festgelegt. Ob Steinmeier es tatsächlich wird, entscheiden die 736 Mitglieder des Bundestages sowie noch mal so viele Entsandte der Landesparlamente. Insgesamt also 1472 Delegierte - darunter einige Promis wie der Virologe Christian Drosten, Fußballer Leon Goretzka, Moderator Klaas Heufer-Umlauf, Pianist Igor Levit sowie Schauspielerin Denise M‘Baye.

Auch Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel soll an der Wahl des Bundespräsidenten teilnehmen. Wegen der Corona-Pandemie und den besser einzuhaltenden Abständen soll diese aber im Paul-Löbe-Haus in Berlin stattfinden und nicht wie bisher gewohnt im Plenarsaal des Bundestages. Doch wann gibt es am 13. Februar ein Ergebnis?

Wahl des Bundespräsidenten 2022: Wann gibt es ein Ergebnis?

Einen genauen Zeitplan für die Abstimmung gibt es zwar noch nicht, vermutlich wird es aber so ähnlich ablaufen wie bei der vergangenen Wahl im Jahr 2017. Damals ging es um 12 Uhr los, etwa 40 Minuten danach wurden die einzelnen Mitglieder der Bundesversammlung zur Stimmabgabe aufgerufen. Der erste Wahlgang war gegen 13.40 Uhr beendet - danach wurde ausgezählt. Im Anschluss folgte die Verkündung des Ergebnisses, das klar zugunsten von Frank-Walter Steinmeier ausging.

Bekommt ein Kandidat im ersten Wahlgang jedoch nicht direkt die absolute Mehrheit, steht ein zweiter Durchgang an. Und sollte dann immer noch kein Ergebnis stehen, reicht im dritten Wahlgang schließlich die relative Mehrheit. Somit würde sich also das Endergebnis immer weiter nach hinten verschieben. Sobald am 13. Februar erste Ergebnisse bekanntgegeben werden, erfahren Sie es hier. Darüber hinaus bekommen Sie auf Merkur.de am Wahltag alle Infos zur Bundespräsidenten-Wahl 2022. (ly)