Macron und Le Pen in der Stichwahl – wann ist mit dem Ergebnis der Frankreich-Wahl zu rechnen?

Von: Franziska Schwarz

„Votez“ („Geht wählen“) fordert ein Graffiti in Paris. © Emmanuel Dunand/AFP

Viele Wahlberechtigte wollen eigentlich eine ganz andere Politik. Das Rennen zwischen Macron und Le Pen um das Präsidentenamt dürfte deshalb knapp werden. So ist der Ablauf.

München - Wie vor fünf Jahren: Auch bei der Frankreich-Wahl 2022 stehen sich zwei in der Stichwahl gegenüber. Wieder sind es Emmanuel Macron und Marine Le Pen. Leicht dürfte die nächste Amtszeit für keinen der beiden werden.

Die Wählerschaft ist gespalten. Besonders linke Wähler wollen eigentlich keinem der beiden ihre Stimme geben. Vor allem bei jungen Menschen herrscht Politikverdrossenheit. „Weder Macron noch Le Pen“ stand auf einem ihrer Banner, mit denen Studierende in Paris gegen das Wahlergebnis der ersten Runde demonstrierten.

Falls das Ergebnis der Stichwahl knapp ausfällt, muss der Sieger davon ausgehen, dass ein erheblicher Teil der Franzosen ihn oder sie nicht unterstützt. In der ersten Runde hatte gut die Hälfte der Wähler für populistische oder radikale Kandidaten gestimmt.

Ergebnisse Frankreich-Wahl 2022: Stichwahl-Abstimmung in Übersee schon Samstag

In der ersten Runde der Präsidentschaftswahl hatte die Wahlbeteiligung bei nur 74 Prozent gelegen. Daher wird ein eher knappes Rennen für die Stichwahl am Sonntag vorausgesagt - aber wann kommt es?

Zunächst haben die französischen Wahllokale am Sonntag (24. April) von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Wegen der Zeitverschiebung zu den französischen Überseegebieten, die mehrere Stunden hinter Frankreich liegen, wird dort bereits am Samstag abgestimmt. Zu ihnen zählen etwa die Inselgruppe Saint-Pierre-und-Miquelon vor der Ostküste Kanadas, Französisch-Guyana, Guadeloupe, Martinique und Französisch-Polynesien.

Ergebnis der Frankreich-Stichwahl: Befragungen in Wahllokalen füttern Prognosen

Das ändert aber nichts daran, dass es erste Ergebnisse der Stichwahl erst am Sonntagabend geben wird - nach Schließung der Wahllokale. Dann kommt aber erfahrungsgemäß zügig die erste Prognose zur Frankreich-Stichwahl, die diesmal auf Umfragen in den Wahllokalen basieren (im Gegensatz zur Fußgängerzone, am Telefon, oder im Internet).

Ausgezählt sind die abgegebenen Stimmen wohl aber erst am Montagmorgen. Das offizielle Stichwahl-Ergebnis verkündet der französische Verfassungsrat, er muss auch das Ergebnis der Präsidentschaftswahl beglaubigen. Das Amt wird bis zum 13. Mai an den Gewinner oder die Gewinnerin übergeben werden, dem letzten Tag der aktuellen Amtszeit des jetzigen französischen Präsidenten Macron. (frs)