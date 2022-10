Wann kommt das Ergebnis zur Wahl in Niedersachsen?

Von: Joshua Schößler

Stephan Weil (SPD) hofft bei der Wahl in Niedersachsen auf einen erneuten Sieg. © Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Am 9. Oktober findet in Niedersachsen die Landtagswahl statt. Welche Partei entscheidet die Wahl am Ende für sich? Der aktuelle Stand und alle Ergebnisse live.

Die Wahl in Niedersachsen findet am 9. Oktober statt.

SPD und CDU liefern sich ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen.

Hannover – Niedersachsen wählt am 9. Oktober einen neuen Landtag. Rund 7,9 Millionen Bürger werden an diesem Tag also dazu aufgerufen, bis 18 Uhr ihre Stimme im Wahllokal abzugeben. Doch ab wann erfährt man, wie die Wahl ausgegangen ist? Hier erfahren Sie am Wahlabend, wer die Wahl gewonnen hat – und sämtliche Ergebnisse.

Ergebnisse zur Wahl in Niedersachsen: Wie lauten die aktuellen Umfragewerte?

Bevor die Bürger nach dem Schließen der Wahllokale um 18 Uhr erste Prognosen erhalten, können sie sich an aktuellen Umfragen zur Wahl in Niedersachsen orientieren. Diese werden laufend zur Wahl von verschiedenen Meinungsforschungsinstituten angestellt und stellen einen groben Richtwert dar. Laut einer Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut INSA am 04.10.2022 im Auftrag der BILD durchführte, würden die Einwohner Niedersachsens derzeit wie folgt wählen:

SPD 31 Prozent CDU 28 Prozent Grüne 16 Prozent AfD 11 Prozent FDP 5 Prozent Linke 4 Prozent Sonstige 5 Prozent

Zu einem abweichenden Ergebnis kommt Infratest dimap. Laut einer Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut am 22.09.2022 im Auftrag der ARD durchführte, würden die Niedersachsen aktuell wie folgt wählen:

SPD 32 Prozent CDU 30 Prozent Grüne 16 Prozent AfD 9 Prozent FDP 5 Prozent Linke 3 Prozent Sonstige 5 Prozent

Wahlergebnisse in Niedersachsen: Wann gibt es erste Prognosen und Hochrechnungen

Doch wann gibt es erste Prognosen und Hochrechnungen zur Landtagswahl in Niedersachsen? Nachdem die Wähler in Niedersachsen ihre Stimmen abgegeben haben, beginnt die Auszählung von den Wahlhelfern. Doch bereits kurz nach Schließen der Wahllokale erhalten die Bürger um 18 Uhr eine erste Prognose zur Landtagswahl. Diese beruht nicht auf ausgezählten Stimmen, sondern auf den sogenannten Exit Polls, also repräsentativen Umfragen vor Wahllokalen. Bei den Nachwahlbefragungen werden Wähler in ausgewählten Bezirken darum gebeten, anonym Fragebögen auszufüllen.

Die ersten Hochrechnungen der Landtagswahl in Niedersachsen kommen gewöhnlich gegen 18.30 Uhr. Im Unterschied zu der Prognose beruhen die Hochrechnungen auf bereits ausgezählten Stimmen. Im Laufe des Abends werden immer wieder neue Hochrechnungen veröffentlicht, die immer aussagekräftiger werden.

Wahl in Niedersachsen: Wann gibt es erste Ergebnisse?

Wann erfahren die Bürger die ersten Ergebnisse? Das vorläufige Ergebnis der Landtagswahl wird in der Regel am späten Abend oder in der Nacht bekannt gegeben. Die Wahlhelfer veröffentlichen im Laufe des Abends immer mehr Zwischenresultate, welche eine klare Tendenz erkennen lassen. Mit dem finalen Resultat ist dann erst in der Nacht zum 10. Oktober zu rechnen.

Wenn in den einzelnen Wahlkreisen die Stimmen vollständig ausgezählt wurden, müssen die Ergebnisse an den Landesausschuss übermittelt werden. Durch diesen werden die Stimmen dann erneut geprüft und nach Abschluss steht dann das Gesamtergebnis fest. Das Ergebnis bestimmt den neuen Ministerpräsidenten oder die neue Ministerpräsidentin, sowie die Anzahl der Sitze der jeweiligen Parteien. Hier im Live-Ticker bleiben Sie am Wahlabend auf dem Laufenden. Zudem gibt es eine interaktive Karte mit allen Ergebnissen auf Städte- und Gemeindeebene. (Joshua Schößler)