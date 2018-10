Ergebnis der Landtagswahl Bayern 2018: Hochrechnung zeigt Koalitions-Optionen - CSU legt wieder zu

Das Ergebnis der Landtagswahl 2018 in Bayern finden Sie hier. Auch über die Hochrechnungen halten wir Sie am Wahlabend auf dem Laufenden.

Ergebnis der Landtagswahl 2018 in Bayern - Die ersten Hochrechnungen

Ab 18 Uhr finden Sie an dieser Stelle die aktuellen Hochrechnungen zur Bayern-Wahl. Das endgültige Ergebnis der Landtagswahl 2018 in Bayern wird voraussichtlich in der Nacht feststehen. Bis dahin halten wir Sie mit den aktuellen Zahlen auf dem Laufenden.

Ergebnis der Landtagswahl 2018 in Bayern - Hochrechnungen im Überblick

Mittlerweile haben sowohl ARD als auch ZDF erste Hochrechnungen veröffentlicht - die ersten Zahlen scheinen sich, ungeachtet der Unwägbarkeiten des bayerischen Wahlrechts, zu stabilisieren. Die CSU bleibt bei rund 35,5 Prozent, die SPD könnte sogar knapp einstellig bleiben. Spannend wird der Wahlabend wohl für die FDP: Bei 5,1 beziehungsweise 5,0 Prozent in den ersten Hochrechnungen scheint der Einzug in den bayerischen Landtag noch nicht gesichert.

Auch bei den möglichen Koalitionen kristallisiert sich ein recht klares Ergebnis heraus. Für die CSU sind zwei verschiedene Zweier-Bündnisse möglich: Entweder mit den Freien Wählern, oder mit den Grünen. Über die erste Präferenz haben sowohl Parteichef Horst Seehofer, als auch Ministerpräsident Markus Söder in ihren ersten Reaktionen wenig Zweifel gelassen.

Ein in Wahlumfragen teilweise im Bereich des Möglichen gelegenes Bündnis ohne die CSU - mit SPD, Grünen, FDP, Freien Wählern - wird es nach Stand der Dinge keine Landtags-Mehrheit geben.

Hochrechnung Stand CSU SPD AfD Grüne FDP Freie Wähler Linke Sonstige ARD/BR 19.57 Uhr 37,3 9,5 10,7 17,8 5,0 11,6 2,9 5,2 ZDF 19.23 Uhr 36,2 9,6 10,9 18,1 5,0 11,6 3,2 5,4 ARD/BR 19.15 Uhr 35,6 9,7 10,9 18,3 5,1 11,6 3,3 5,5 ZDF 19.00 Uhr 35,7 9,5 11,1 18,7 5,0 11,6 3,3 5,1 ARD/BR 18.57 Uhr 35,2 9,8 11,0 18,6 5,1 11,5 3,4 5,4 ARD/BR 18.24 Uhr 35,3 9,9 10,9 18,5 5,1 11,6 3,5 5,2 ZDF 18.26 Uhr 35,4 9,6 10,9 18,9 5,0 11,6 3,5 5,1 ARD/BR 18.00 Uhr 35,5 10 11 18,5 5 11,5 3,5 5 ZDF 18.00 Uhr 35,5 9,5 11 19 5 11,5 3,5 5 Wahlbeteiligung: 72,5 Prozent (Quelle: ARD/Infratest dimap)

Landtagswahl 2018 in Bayern: Ab 18 Uhr gibt es ein Update zum Ergebnis

In der ersten Prognose vom Wahlabend deutet sich an, dass die CSU ein historisch schlechtes Ergebnis bei der Landtagswahl in Bayern eingefahren hat. Sie ist weiterhin die stärkste Partei im Landtag, hat aber die absolute Mehrheit verloren. Zweitstärkste Kraft sind wie erwartet Bündnis 90/Die Grünen. Die AfD ist sicher im Landtag vertreten, die SPD muss darum bangen, ob sie am Ende ein zweistelliges Ergebnis erreicht.

Die weiteren Hochrechnungen müssen noch zeigen, ob die FDP eine Chance auf den Wiedereinzug in den Landtag hat. Die Linke verfehlt laut der Prognose um 18 Uhr deutlich die 5-Prozent-Hürde. Sollte das Ergebnis der Landtagswahl 2018 in Bayern so aussehen, wie es die ersten Zahlen zeigen, wären mehrere Koalitionen realistisch.

Ergebnis der Landtagswahl 2018 in Bayern - hier finden Sie am Wahlabend die wichtigen Zahlen

Am 14. Oktober ab 18 Uhr gibt es die ersten Hochrechnungen zur Landtagswahl 2018 in Bayern. Auf dieser Seite finden Sie unmittelbar die ersten Zahlen des Wahlabends und fortlaufend die aktualisierten Hochrechnungen. Auch das tatsächliche Ergebnis der Landtagswahl in Bayern, das schon in der Nacht feststehen kann, stellen wir an dieser Stelle bereit.

Vorab finden Sie hier den Überblick über die Entwicklung der Umfrage-Werte vor der Landtagswahl in Bayern. Weitere Infos zum Wahlabend erhalten Sie in unserem Live-Ticker zur Landtagswahl Bayern 2018.

Darüber hinaus finden Sie auf bei uns auch einen Überblick über die lokalen Ergebnisse aus den Regionen in Bayern. Sie können darin sehen, wie viel Prozent eine Partei erhalten hat und welche Direktkandidaten die meisten Stimmen geholt haben - alles bis ins Detail für die Stimmkreise im gesamten Freistaat.

Hochrechnungen für das Ergebnis der Landtagswahl 2018 in Bayern

München - Die Landtagswahl 2018 in Bayern ist nicht wie jede andere Landtagswahl. Nur in Bayern gibt es die CSU mit ihrer fast ununterbrochenen absoluten Mehrheit, und nur in Bayern haben die Ereignisse der vergangenen Jahre die Karten derart neu gemischt.

Ex-Ministerpräsident Horst Seehofer hat sich über Monate, sogar Jahre mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) angelegt. Inzwischen ist er Mitglied ihres vierten Kabinetts in Berlin und hat die Staatskanzlei in München augenscheinlich wider Willen Markus Söder (CSU) überlassen. Söder hat es sich zur Aufgabe gemacht, die während und nach der Flüchtlingskrise an die AfD verlorenen Stimmen für die CSU zurückzugewinnen. Am Abend des 14. Oktober 2018, dem Termin der bayerischen Landtagswahl, wird sich zeigen, ob ihm das geglückt ist.

Ergebnis der Landtagswahl in Bayern wohl erst spät in der Nacht

Meinungsforschungsinstitute liegen mit ihren Prognosen oft sehr nahe an den endgültigen Ergebnissen. In den verbleibenden Wochen bis zur Landtagswahl in Bayern kann sich allerdings noch vieles ereignen, was Umfragen und Endergebnis beeinflussen könnte - auf Bundes- und auf Landesebene, im Inland und im Ausland.

Das offizielle Ergebnis wird wohl erst am späten Abend des Wahlsonntags oder sogar erst in der Nacht zum Montag vorliegen, also am 14. Oktober 2018. Bis dahin fließt noch viel Wasser die Isar hinunter - und auch die Donau, die Iller, den Lech, die Pegnitz, die Regnitz, etc.

Landtagswahl 2018 in Bayern: Zu welcher Uhrzeit gibt es das Ergebnis?

Eine genaue Uhrzeit, zu der das endgültige Ergebnis vorliegt, gibt es natürlich nicht. Dennoch lässt sich von der Landtagswahl 2013 in Bayern ungefähr ableiten, wann mit einem aussagekräftigen Ergebnis zu rechnen ist. Vor fünf Jahren gab es kurz nach Schließung der Wahllokale die ersten Hochrechnungen, im Verlauf des weiteren Abends laufen immer wieder neue Hochrechnungen ein.

Gegen 1 Uhr in der Nacht zum Montag waren dann jedoch nahezu alle Stimmkreise Bayerns ausgezählt und man konnte von einem fast amtlichen Ergebnis sprechen. Dann gibt es Gewissheit darüber, ob nach der Landtagswahl 2018 in Bayern eine Koalition notwendig ist.

Live-Stream: Ergebnis der Landtagswahl 2018 in Bayern online ansehen

Ab 18 Uhr erhalten Sie bei uns fortlaufend die aktuellen Hochrechnungen, die schließlich im amtlichen Ergebnis der Landtagswahl 2018 in Bayern enden. Sie können alle Updates nachlesen und über den Wahlabend hinweg die aktuelle Entwicklung verfolgen. Darüber hinaus können Sie auch den Live-Stream zur Landtagswahl auf Merkur.de* nutzen und live sehen, wie die Parteien und Kandidaten das Wahlergebnis kommentieren. Der Stream auf Merkur.de wird vom Bayerischen Rundfunk zur Verfügung gestellt, wo die Berichterstattung zur Landtagswahl um 17.15 Uhr beginnt.

CSU erwartet schlechtes Ergebnis bei Landtagswahl in Bayern 2018

Markus Söder ist erst seit März 2018 bayerischer Ministerpräsident. Trotzdem soll er schon am 14. Oktober sein Amt verteidigen. Denn dann liegt die letzte Landtagswahl in Bayern schon fünf Jahre zurück: 2013 holte Horst Seehofer genug Stimmen für die CSU, um die absolute Mehrheit der Mandatsträger im bayerischen Landtag stellen zu können.

Ob sein Amtsnachfolger diesen Erfolg wiederholen kann, ist indes ungewiss. An politischer Erfahrung mangelt es Markus Söder zumindest nicht: Er bekleidete in der Vergangenheit unter anderem die Ämter des CSU-Generalsekretärs sowie des bayerischen Umwelt- und später Finanzministers. Hier finden Sie einen ausführlichen Artikel über die Spitzenkandidaten der großen Parteien bei der Landtagswahl in Bayern.

+ Will sein Amt verteidigen: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. © dpa / Sven Hoppe

Landtagswahl 2018 in Bayern: Welches Ergebnis holt die Opposition in Bayern

Die gebürtige Münchnerin Natascha Kohnen wird die SPD in den Landtagswahlkampf führen. Kohnen ist seit 2008 Abgeordnete im bayerischen Landtag und seit 2017 Landesvorsitzende der Bayern-SPD. Als neue SPD-Spitzenkandidatin war sie auf dem Nockherberg 2018 beim Singspiel erstmals prominent vertreten. Sie wurde auf einem Parteitag im März mit 94,8 Prozent der Stimmen zur SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Bayern gewählt.

Die Grünen gehen bei der Landtagswahl 2018 in Bayern mit einem Duo ins Rennen: Katharina Schulze und Ludwig Hartmann sollen der Partei ein gutes Ergebnis bescheren. Katharina Schulze sitzt seit 2013 im bayerischen Landtag. Ludwig Hartmann hingegen ist bereits seit 2008 Abgeordneter für die Grünen. Er gehört seit 2013 zu den beiden Fraktionsvorsitzenden der Grünen, während Katharina Schulze erst seit 2017 dazugehört. Den Wahlkampf wolle man vor allem mit dem Versprechen der Chancengerechtigkeit führen.

Die Freien Wähler wollen mit Hubert Aiwanger ihr Glück bei der Landtagswahl 2018 in Bayern versuchen. Sie haben es sich zum Ziel gesetzt, die Alleinregierung der CSU in Bayern zu brechen. Die Partei ist seit 2008 im bayerischen Landtag vertreten.

Kleine Frage zwischendurch: was ist aus der CSU-Ausländermaut geworden? Wird ersetzt durch die neue CSU-Grenzpolizei. Deshalb #FREIEWÄHLER — Hubert Aiwanger (@HubertAiwanger) 6. April 2018

Die FDP, die bei der Landtagswahl 2013 an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte, schickt Martin Hagen ins Rennen. Der junge Liberale (Jahrgang 1981) soll die Freien Demokraten zurück in den bayerischen Landtag führen. Vor ihrem Ausscheiden aus dem Parlament koalierte die FDP von 2008 bis 2013 mit der CSU in der bayerischen Staatsregierung.

+ Martin Hagen soll die FDP zurück in den bayerischen Landtag führen. © dpa / Daniel Karmann

Auch Die Linke macht sich Hoffnungen auf einen Einzug ins bayerische Parlament. In den Wahlkampf ziehen dafür bei der Landtagswahl 2018 der Chef der bayerischen Linken Ates Gürpinar und Eva Bulling-Schröter, die von 2005 bis 2017 schon für Die Linke im deutschen Bundestag saß. Falls das Vorhaben gelingt, wären Sie wohl in der bayerischen Opposition.

Landtagswahl 2018 in Bayern: Ergebnis, Hochrechnung, Sitzverteilung

Der Bayerische Landtag setzt sich aus 180 Abgeordneten zusammen. Davon werden 91 Abgeordnete mit der Erststimme im Stimmkreis, die übrigen 89 Abgeordneten mit der Zweitstimme auf Wahlkreislisten gewählt. Die Abgabe von Erst- und Zweitstimme bei der Bayerischen Landtagswahl erfolgt auf zwei separaten Stimmzetteln.

Die Wähler haben auch die Möglichkeit, ihre Stimme per Briefwahl abzugeben.

Die Begrifflichkeiten unterscheiden sich bei der bayerischen Landtagswahl von der Wahl zum deutschen Bundestag. Wahlkreise sind bei der Landtagswahl in Bayern die bayerischen Regierungsbezirke. Diese wiederum sind in sogenannte Stimmkreise aufgeteilt, die dem entsprechen, was bei der Bundestagswahl Wahlkreis heißt. In Bayern gibt es 7 Wahlkreise und 91 Stimmkreise. Genau wie bei der letzten Wahl erhalten Sie auch dieses Mal mit der Wahlbenachrichtigung die Information dazu, wo sie bei der Landtagswahl 2018 in Bayern wählen müssen.

Wahlkreis (= Regierungsbezirk) Anzahl der Stimmkreise Oberbayern 31 Niederbayern 9 Oberpfalz 8 Oberfranken 8 Mittelfranken 12 Unterfranken 10 Schwaben 13

Gewählt wird laut Bayerischer Verfassung nach einem „verbessertem Verhältniswahlrecht“. Die Sitze der Wahlvorschläge werden in den Wahlkreisen nach dem Verhältnis der dort abgegebenen Gesamtstimmen (Erst- und Zweitstimmen) berechnet. Deshalb sehen die Stimmzettel bei der Landtagswahl in Bayern auch anders aus als bei der Bundestagswahl. Die Mehrheiten im Parlament entscheiden schließlich darüber, wer 2018 Bayerischer Ministerpräsidenten wird - denn der Regierungschef im Freistaat wird nicht direkt gewählt.

Landtagswahl 2018 in Bayern: Ergebnis deutet sich in Umfragen an

In aktuellen Umfragen zur Landtagswahl in Bayern zeichnen sich mehrere Trends ab. So wird die AfD aller Wahrscheinlichkeit erstmals in den bayerischen Landtag einziehen. Eine Koalition mit der AfD ist jedoch nicht zu erwarten. Die FDP mäandert um die Fünf-Prozent-Hürde herum, während die Grünen in den Wochen vor der Wahl konstant die SPD überholt hatten.

Für die CSU wird wohl aus der absoluten Mehrheit eine relative Mehrheit. Bisherige Umfragen legen zudem nahe, dass die Linke wieder nicht in den Landtag einziehen wird. Falls Sie noch nicht genau wissen, welcher Partei Sie Ihre Stimme geben möchten, können Sie vor der Wahl übrigens wieder den Wahl-O-Mat für Bayern nutzen.

Institut Datum CSU SPD AfD Grüne FDP Linke Freie Wähler Sonstige ZDF-Politbarometer 12. Oktober 34 12 10 19 5,5 4 10 5,5 Civey für SPON/Augsburger Allgemeine 11. Oktober 32,9 11 12,8 18,5 5,9 3,9 9,8 5,2 Insa/BILD 09. Oktober 33 10 14 18 5,5 4,5 11 4 ZDF-Politbarometer 05. Oktober 35 12 10 18 5,5 4,5 10 5 ARD-Bayerntrend 04.Oktober 33 11 10 18 6 4,5 11 6,5 Sat.1/GMS 27. September 35 13 12 16 5 4 10 5 INSA/Bild 26. September 34 11 14 17 6 4 10 4 Civey für SPON/Augsburger Allgemeine 24. September 36 12,1 13,2 17,9 5 3,3 8,6 4 Politbarometer Extra/ZDF 21. September 35 13 10 18 5 4 11 4 Bayerntrend/BR 12. September 35 11 11 17 5 5 11 5 GMS 11. September 36 12 14 16 6 4 7 5 Civey/Augsburger Allgemeine/SPON 10. September 35,8 12,1 13,7 16,5 5,8 2,7 8,1 5,3 Ergebnis Landtagswahl 2013 15. September 2013 47,7 20,6 nicht dabei 8,6 3,3 2,1 9,0 2,6

Weitere Umfrageergebnisse zur Landtagswahl 2018 in Bayern haben wir hier für Sie zusammengestellt.

TV-Duell könnte Ergebnis der Landtagswahl 2018 in Bayern beeinflussen

Zunächst stand nicht fest, ob es im Bayerischen Rundfunk ein TV-Duell zwischen Ministerpräsident Söder und einem Vertreter der aktuellen Opposition geben wird. Der BR hat aber auf die Umfragen reagiert, in denen sich eine klare zweitstärkste Kraft bei der Wahl abzeichnet. Deshalb durfte Ludwig Hartmann (Bündnis 90/Die Grünen) der Herausforderer von Markus Söder sein.

Das TV-Duell zur Landtagswahl in Bayern (hier im Live-Ticker) fand am 26. September 2018 statt. Auf Merkur.de* finden Sie auch den Live-Stream des TV-Duells.

Die starken Umfrageergebnisse der Grünen zeigen auch über das TV-Duell hinaus Wirkung. So beschäftigte sich Markus Söder im Live-Chat mit Wählern (Zusammenfassung auf Merkur.de*) so ausführlich mit Bündnis 90/Die Grünen wie mit keiner anderen Partei.

Lesen Sie auch bei Merkur.de*: Das sind die Minister im Kabinett von Markus Söder

lag/rm/fn

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.