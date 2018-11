Am 6. November 2018 finden in den USA die Midterm Elections statt. Wann steht das Ergebnis fest, wie Republikaner und Demokraten abschneiden?

Ergebnis der Midterm Elections 2018: Wann gibt es erste Zahlen?

Update vom 6.11.2018: Die USA erstrecken sich bekanntlich über mehrere Zeitzonen, daher wird es in einigen Staaten im Osten bereits erste Hochrechnungen geben, während ganz im Westen, beispielsweise auf Hawaii die Wahllokale noch geöffnet haben. Aussagekräftige Ergebnisse werden aller Voraussicht nach am frühen Mittwochmorgen mitteleuropäischer Zeit (MEZ) zur Verfügung stehen. Sollte vor allem im Senat ein knappes Ergebnis herauskommen, kann sich die Verkündung der konkreten Zahlen noch weiter hinauszögern.

Übrigens: Neben der Wahl des Repräsentantenhauses und eines Drittels der Senatoren stimmen die Amerikaner in 36 der 50 Bundesstaaten auch über ihre Gouverneure ab.

Midterm Elections 2018: Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Republikanern und Demokraten erwartet

Washington - Nicht nur in Hessen und in Bayern wurde in diesem Herbst über eine neue Landesregierung entschieden, auch in den USA steht eine wichtige Wahl vor der Tür: Am Dienstag, 6. November, finden die sogenannten Midterm Elections, auf deutsch Halbzeitwahlen, statt. Dabei wird ein Drittel des Senats und das komplette Repräsentantenhaus neu gewählt. Aktuell ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wer die Mehrheit im Senat und Repräsentantenhaus holt. Entscheidend sind demnach die „Swing States“ und ob sich nicht vielleicht doch der eine oder andere Staat anders als erwartet entscheidet.

Ausblick auf das Ergebnis der Midterm Elections 2018 in den USA: Gewinnen Republikaner oder Demokraten?

Die Sitzverteilung im Repräsentantenhaus fiel bei der letzten Midterm Election 2014 zugunsten der Republikaner aus. Sie erhielten damals 235 von insgesamt 435 Sitzen im Repräsentantenhaus und 51 von 100 Sitzen im Senat. Die Demokraten haben dagegen derzeit 193 Sitze im Repräsentantenhaus und 49 Sitze im Senat - vor allem im Senat ist der Vorsprung der Republikaner also sehr gering. Trotzdem wird es für die Demokraten bei den Midterm Elections schwierig, im Senat eine Mehrheit zu erlangen. Von den 35 Sitzen, die neu gewählt werden, sind nämlich 26 bereits in demokratischer Hand. Nur neun Sitze können also von den Republikanern zurückgeholt werden.

Im Repräsentantenhaus sieht dies allerdings anders aus. Hier haben die Demokraten die Möglichkeit, die Mehrheit zu erlangen. Ob das gelingt, lässt sich allerdings noch nicht sagen. Umfragen zu den Midterm Elections 2018 zufolge wird es bei der Wahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Republikanern und den Demokraten geben. Jedoch haben viele Demokraten aktuell die Nase vorne.

Laut der Live-Polls der New York Times liegen die beiden Parteien in den meisten Staaten sehr nahe beieinander. Nur wenige Gebiete zeigen eine klare Mehrheit für eine der beiden Parteien. In Zentral Texas dominieren beispielsweise die Republikaner mit derzeit 53 Prozent, während im Nordosten Iowas die Demokraten mit 52 Prozent laut der Umfragen die Mehrheit erlangen könnten. Und Iowa liegt aktuell in Republikanischer Hand.

Midterm Elections 2018: Welche Auswirkungen hat das Ergebnis auf die Präsidentschaft von Donald Trump?

Bei den Midterm Elections wird sich zeigen, wie viel Rückhalt der aktuelle US-Präsident Donald Trump und seine Partei in der amerikanischen Bevölkerung hat. Da sich durch die Wahl die Mehrheit im Kongress ändern kann, haben die Midterm Elections auch Auswirkungen auf den Handlungsspielraum des Präsidenten. Gewinnen nämlich die Demokraten die Wahl in einer der beiden Institutionen, könnten sie Pläne der Regierung blockieren. Zum Beispiel könnte ein erneuter Anlauf der Regierung, das Krankenversicherungsgesetz, das als „Obamacare“ bekannt wurde, wieder komplett abzuschaffen, verhindert werden.

Die letzten Midterm Elections fanden 2014 während der zweiten Amtszeit vom demokratischen Präsidenten Barack Obama statt. Damals gewannen die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat, also die Partei, für die Donald Trump 2016 in den Wahlkampf um die Präsidentschaft gezogen ist.

Midterm Elections 2018 in den USA: Wann ist das Ergebnis da?

Wann das endgültige Ergebnis der Midterm Elections bekannt ist, steht noch nicht fest. Da sich die US-amerikanischen Staaten teilweise in unterschiedlichen Zeitzonen befinden, wird die Auszählung höchst wahrscheinlich länger dauern. Erste Ergebnisse werden voraussichtlich erst in der Nacht oder am folgenden Tag feststehen.

Lesen Sie auch: Midterm Elections 2018: Aktuelle Umfragen zur US-Kongresswahl

Donald Trump fliegt zu Wahlkampfveranstaltung: Sein Einstieg ins Flugzeug macht fassungslos

sch