Landtagswahl Schleswig-Holstein 2022: Wann gibt es ein Ergebnis?

Von: Julia Schöneseiffen

Die Landtagswahl 2022 in Schleswig-Holstein verspricht spannend zu werden. Wir erklären, wann Sie die ersten Ergebnisse erwarten können.

Kiel – Am 8. Mai 2022 findet die Landtagswahl Schleswig-Holstein statt. Die Wahl verspricht ein spannendes Rennen zu werden. Zwar gilt der aktuelle Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) als Favorit, doch auch die Chancen des SPD-Spitzenkandidaten Thomas Losse-Müller stehen nicht schlecht. Er könnte die Sozialdemokraten mit einem Wahlsieg wieder in die Regierung führen – aktuell befindet sich die SPD in Schleswig-Holstein in der Opposition.

Bundesland Schleswig-Holstein Fläche 15.799,65 km² Bevölkerung 2.910.875 (Stand: 2020) Hauptstadt Kiel Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) Stellvertreterin des Ministerpräsidenten Monika Heinold (Grüne) Termin der Landtagswahl 08.05.2022

Über die Bildung einer neuen Regierung entscheidet schlussendlich allerdings die Wählergunst. Die Wähler können im Vorfeld per Briefwahl ihre Kreuze auf dem Stimmzettel setzen, oder am Wahlsonntag von 8 bis 18 Uhr den Gang zur Wahlurne antreten. Wer sich nicht sicher ist, welche Partei am besten gewählt werden sollte, kann auf den Wahl-O-Mat zurückgreifen.

Landtagswahl Schleswig-Holstein: Wann gibt es 2022 die ersten Ergebnisse?

Das Ergebnis der Schleswig-Holstein-Wahl 2022 wird nicht unmittelbar nach der Wahl feststehen, allerdings werden die Prognosen und Hochrechnungen ab etwa 18.30 Uhr einen ersten Hinweis auf den Wahlausgang geben. Die Prognosen basieren auf repräsentativen Umfragen, die Hochrechnungen auf bereits ausgezählten Stimmen.

Die Prognosen und Hochrechnungen zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein finden Sie in diesem Ticker.

Nach dem Schließen der Wahllokale beginnen die Wahlhelfer umgehend mit der Auszählung der ersten Stimmen. Mit den ersten Zahlen ist also erst nach 18 Uhr zu rechnen. Im Laufe des Abends kommen immer mehr Zwischenresultate zusammen, wodurch eine immer deutlichere Tendenz offenbart wird.

Landtagswahl 2022 in Schleswig-Holstein: Wann das amtliche Endergebnis verkündet wird

Endgültig feststehen wird das amtliche Ergebnis der Landtagswahl in Schleswig-Holstein aller Voraussicht nach in der Nacht zum 9. Mai 2022. Denn zuvor müssen sämtliche Ergebnisse aus den 35 Wahlkreisen an den Landeswahlausschuss übermittelt werden. Erst nach einer weiteren Prüfung der Stimmen stellt der Landeswahlausschuss dann das Gesamtergebnis fest. Dann wird auch verkündet, wie viele sitze die jeweiligen Parteien im neugewählten 20. Landtag in Schleswig-Holstein erhalten.

Wir erklären, wann mit den ersten Ergebnissen und dem amtlichen Endergebnis der Landtagswahl in Schleswig-Holstein gerechnet werden kann. (Archivbild) © Axel Heimken/dpa

2017 wurde das vorläufige Endresultat erst gegen 3 Uhr in der Nacht veröffentlicht. Bei der Landtagswahl im Saarland stand das Ergebnis bereits am späten Abend fest. Bei den Landtagswahlen 2022 wird in den kommenden Monaten zudem noch in Nordrhein-Westfalen sowie in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt.

Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2022: Umfragen sehen CDU vor der SPD

Neben der CDU und der SPD schicken auch andere Parteien ihre Spitzenkandidaten ins Rennen um den Ministerpräsidentenposten. So treten auch Monika Heinold (Die Grünen), Bernd Buchholz (FDP), Jörg Nobis (AfD) und Susanne Spethmann (Die Linke) zur Wahl an.

Einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen vom 29. April sieht die CDU bei 38 Prozent, während die SPD lediglich bei 19 Prozent liegt. In einer INSA-Umfrage vom 29. März lagen die CDU und die SPD noch sehr nahe beieinander. Laut aktuellen Umfragen und Prognosen belegen die Grünen Platz drei hinter CDU und SPD mit 17 Prozent. Die FDP hält sich bei schwankenden Werten unter der Zehn-Prozent-Marke und die AfD würde es mit sechs bis sieben Prozent knapp in den Landtag schaffen. Anders als die Linke, die unter der 5-Prozent-Hürde liegt, der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) würde es aktuell mit fünf Prozent schaffen.

Schleswig-Holstein-Wahl 2022: Die Ergebnisse von 2017

Partei Ergebnis CDU 32,0 Prozent SPD 27,3 Prozent Grüne 12,9 Prozent FDP 11,5 Prozent AfD 5,9 Prozent Die Linke 3,8 Prozent SSW 3,3 Prozent Piraten 1,2 Prozent Sonstige 2,1 Prozent

Die Wahl zum 19. Schleswig-Holsteinischen Landtag fand am 7. Mai 2017 statt. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 64,2 Prozent.