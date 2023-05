Griechenland-Wahl: Wann gibt es die ersten Ergebnisse?

Von: Christian Stör

Teilen

Kyriakos Mitsotakis gilt als Favorit bei der Parlamentswahl in Griechenland. Ergebnisse gibt es noch am Wahlabend. © Thanassis Stavrakis/dpa

In Griechenland sind rund zehn Millionen Wahlberechtigte am Sonntag zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. Die ersten Ergebnisse der Griechenland-Wahl werden am Abend erwartet.

Athen – Bei der Parlamentswahl in Griechenland am 21. Mai entscheiden die Griechen, welchen Kurs ihr Land einschlagen soll. Die rund 9,8 Millionen Wahlberechtigten können sich zwischen 36 zugelassenen Parteien entscheiden. Seit 07.00 Uhr Ortszeit (06.00 MESZ) können die Menschen in Griechenland ihre Stimmen abgeben. Die Wahllokale schließen um 19.00 Uhr Ortszeit (18.00 MESZ).

Parlamentswahl in Griechenland: Erste Ergebnisse am Abend

Mit den ersten Ergebnissen der Parlamentswahl in Griechenland ist noch am frühen Abend zu rechnen. So werden direkt nach dem Ende der Stimmabgabe die ersten Prognosen erwartet. Sie werden auf Grundlage von Nachwahlbefragungen erstellt. Danach werden auch die aussagekräftigen Hochrechnungen nicht lange auf sich warten lassen. Sie dürften in etwa gegen 20.00 Uhr (19 Uhr MESZ) vorliegen.

Ergebnisse der Parlamentswahl in Griechenland: Wer ist Favorit?

Als Favorit bei der Parlamentswahl in Griechenland gilt die konservative Regierungspartei Nea Dimokratia (ND) von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis. Obwohl sich die Regierung von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis nach dem schweren Zugunglück im März mit 57 Toten mit massiven Protesten konfrontiert sah, ist die ND in den Umfragen deutlich die stärkste Kraft. Mitsotakis‘ Partei lag zuletzt bei etwa 35 Prozent.

Die oppositionelle Linkspartei Syriza mit dem ehemaligen Regierungschef Alexis Tsipras als Spitzenkandidat dürfte zweitstärkste Kraft werden. Sie lag in letzten Umfragen gut sieben Prozentpunkte hinter der ND.

Was würden die Ergebnisse für die Regierungsbildung bedeuten?

Egal aber, wie die Ergebnisse der Parlamentswahl in Griechenland ausfallen werden: Es gilt als wahrscheinlich, dass bei der Verteilung der 300 Parlamentssitze nach dem noch geltenden Verhältniswahlrecht keine Partei eine regierungsfähige Mehrheit erreichen wird. Stattdessen wird es Sondierungsgespräche für mögliche Allianzen geben. Koalitionen haben in Griechenland aber kaum Tradition.

Klappt die Regierungsbildung binnen zehn Tagen nach der Wahl nicht, muss neu gewählt werden. Dies könnte Anfang Juli der Fall sein. Dann würde ein neues Wahlrecht greifen, das dem Wahlsieger zusätzliche Sitze verschafft. Erste Aufschlüsse darüber wird es noch am heutigen Abend geben, wenn gegen 19 Uhr MESZ die ersten verlässlichen Ergebnisse vorliegen. (cs/dpa)