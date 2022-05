Ergebnis der NRW-Landtagswahl: Wüsts CDU oder SPD-Mann Kutschaty - wann kommen die Zahlen?

Von: Patrick Mayer

Kontrahenten bei der NRW-Landtagswahl 2022: Hendrik Wüst (CDU, li.) und Thomas Kutschaty (SPD, re.). © IMAGO / Political-Moments

Wer hat die NRW-Landtagswahl 2022 gewonnen - Hendrik Wüst (CDU) oder Thomas Kutschaty (SPD)? Der Überblick über das Ergebnis in Nordrhein-Westfalen.

Wer ist der Sieger in Nordrhein-Westfalen? Wer hat wie viele Prozent?

Wer ist der Sieger in Nordrhein-Westfalen? Wer hat wie viele Prozent? CDU-Landeschef Hendrik Wüst führt in den Umfragen vor SPD-Herausforderer Thomas Kutschaty.

In diesem News-Ticker wird das Ergebnis der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 15. Mai aktualisiert.

München/Düsseldorf - Mit rund 17,9 Millionen Einwohnern ist Nordrhein-Westfalen das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands. Das Zentrum von NRW ist mit etwa zehn Millionen Bewohnern einer der 30 größten Ballungsräume der Welt. Entsprechend viele Menschen sind vor Ort regional von politischen Entscheidungen betroffen.

Während der Russland-Ukraine-Krieg global über allem steht, macht all das die NRW-Landtagswahl 2022 zu einem wegweisenden politischen Event in der Bundesrepublik. München, Hamburg, Stuttgart oder Dresden - in allen anderen Staatskanzleien wird genau hingeschaut, wer künftig in Düsseldorf regiert. Landeschef Hendrik Wüst von der CDU, oder sein SPD-Herausforderer Thomas Kutschaty? Während die Union aus CDU und CSU die SPD im Bund laut INSA-Umfrage für die Bild-Zeitung weit hinter sich lässt, prognostiziert dasselbe Meinungsforschungsinstitut auch einen Wahlsieg der CDU in NRW.

Ergebnisse NRW-Landtagswahl 2022: Wer wird Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen?

Vier Tage vor der Landtagswahl 2022 in Nordrhein-Westfalen hatte die CDU am Donnerstag (12. Mai) demnach ihren Vorsprung auf die SPD in der Wählergunst ausgebaut. In der INSA-Umfrage, ebenfalls für die Bild, kam die CDU des amtierenden Ministerpräsidenten Wüst demnach auf 32 Prozent.

Erst Anfang der Woche war die CDU einer vorherigen Umfrage desselben Meinungsforschungsinstitutes zufolge an den Sozialdemokraten vorbeigezogen. Die SPD und Kutschaty schaffen es demnach auf 28 Prozent, was ein Minus von 3,2 Prozentpunkten im Vergleich zur Landtagswahl 2017 bedeuten würde. Die Grünen lagen laut INSA am Donnerstag bei 16 Prozent, die FDP bei acht Prozent, die AfD kam auf sieben Prozent. Die Linke würde mit drei Prozent bei der NRW-Landtagswahl den Einzug ins Landesparlament in Düsseldorf verpassen.

Dennoch dürfte es am Sonntag (15. Mai) eng zugehen. Die Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF und Infratest dimap für den WDR hatten den Vorsprung der CDU wenige Tage zuvor knapper gesehen. Beide Forschungsinstitute kamen am 6. Mai jeweils auf 30 Prozent für die CDU und auf 28 Prozent für die SPD.

Wie fällt das Ergebnis bei der NRW-Landtagswahl 2022 aus? Wer ist der Wahl-Sieger in Nordrhein-Westfalen? Und mit welchem Stimmenanteil für seine Partei? In diesem News-Ticker hält Merkur.de Sie auf dem Laufenden. (pm)