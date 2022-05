Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Wann gibt es ein Ergebnis?

Von: Cindy Boden, Fabian Müller

Teilen

Am 8. Mai wird in Schleswig-Holstein ein neuer Landtag gewählt. Rund 2,3 Millionen Menschen sind wahlberechtigt. Hier gibt es die Ergebnisse der Wahl im Überblick.

Am 8. Mai sind die Wähler in Schleswig-Holstein aufgerufen, einen neuen Kieler Landtag zu wählen.

aufgerufen, einen zu wählen. 18 Uhr schließen die Wahllokale, danach werden die Stimmzettel für ein Ergebnis ausgezählt.

ausgezählt. Dieser News-Ticker zu den Ergebnissen der Landtagswahl in Schleswig-Holstein wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 8. Mai, 11.45 Uhr: Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein gilt das Zwei-Stimmen-System. Per Erststimme werden die 35 Mandate aus den Wahlkreisen vergeben. Wer dort die meisten Stimmen holt, ist gewählt. Die Zweitstimme gilt der Landesliste einer Partei, damit kommen regulär 34 Mandate dazu. Erhält eine Partei mehr Direktmandate in den Wahlkreisen, als ihr prozentual nach Zweitstimmen zustünden, behält sie diese Mehrsitze. Die anderen Parteien bekommen dafür entsprechend ihrem Anteil Ausgleichsmandate. Es gilt die Fünf-Prozent-Hürde. Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) ist als Partei der dänischen Minderheit jedoch von der Fünf-Prozent-Klausel befreit.

Wegweiser zur Stimmenabgabe bei der Landtagswahl 2022 in Schleswig-Holstein stehen auf dem Gelände der Kieler Hebbel-Schule. © Frank Molter/dpa

Update vom 8. Mai, 10.15 Uhr: Der SPD von Kanzler Olaf Scholz droht nach ihren Siegen bei der Bundestagswahl und zuletzt im Saarland nun bei der Wahl in Schleswig-Holstein eine Niederlage. Die CDU dagegen schaut nach ihren letzten Wahlpleiten voller Hoffnung nach Kiel. Das Ergebnis könnte klar ausfallen. Parteichef Friedrich Merz kann derzeit einen Erfolg gut gebrauchen, auch mit Blick auf die wichtige Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen in einer Woche. Bleibt Günther an der Förde am Ruder, dürfte auch sein Gewicht in der Union weiter wachsen.

Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Wann gibt es ein Ergebnis?

Erstmeldung: Kiel - Am 8. Mai wird in Schleswig-Holstein gewählt. Ministerpräsident Daniel Günther führt aktuell noch eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP an. 2017 gewann die CDU die Landtagswahl in Schleswig-Holstein aus der Opposition heraus mit einem Vorsprung von etwas mehr als fünf Prozentpunkten vor der SPD, die bis dahin mit Grünen und Südschleswigschem Wählerverband (SSW) in Kiel regiert hatte.

Mit erheblichem Abstand zu den beiden führenden Parteien kamen die Grünen sowie FDP, AfD und SSW in den Landtag. Die Linke scheiterte an der Fünfprozenthürde. Die AfD zog in Fraktionsstärke ins Kieler Parlament ein, büßte diesen Status durch Spaltungen allerdings ein.

Schleswig-Holstein-Wahl 2022: Die Ergebnisse von 2017

Partei Ergebnis CDU 32,0 Prozent SPD 27,3 Prozent Grüne 12,9 Prozent FDP 11,5 Prozent AfD 5,9 Prozent Die Linke 3,8 Prozent SSW 3,3 Prozent Sonstige 3,5 Prozent

Wahl-Ergebnisse aus Schleswig-Holstein 2022: Günthers CDU führt Umfragen an - Klarer Ausgang erwartet

2022 nun geht die CDU mit Regierungschef Günther als Spitzenkandidat ins Rennen, die SPD will mit dem früheren Kieler Staatskanzleichef Thomas Losse-Müller die Wähler überzeugen. Die Grünen treten mit einer Doppelspitze aus Landesfinanzministerin Monika Heinold und Landtagsvizepräsidentin Aminata Touré an, die FDP mit ihrem Landeswirtschaftsminister Bernd Buchholz. Die SSW setzt auf Landtagsfraktionschef Lars Harms, den AfD-Wahlkampf führt der Landtagsabgeordnete Jörg Nobis.

Die jüngsten Umfragen vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein deuten dabei übereinstimmend auf einen eindeutigen Sieg der CDU hin. In den Befragungen kommt die Partei auf 36 bis 38 Prozent. Die SPD lag bei 19 bis 20 Prozent, erreicht also nur rund die Hälfte des Stimmenanteils der CDU. Die Grünen erreichen 16 bis 17 Prozent, die FDP kommt auf bei sieben bis neun Prozent.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat „richtig Bock auf den Wahlkampfendspurt“. © Frank Molter/dpa

Ergebnisse der Landtagswahl Schleswig-Holstein 2022: Erste Prognose um 18 Uhr erwartet

Die AfD liegt in den Umfragen bei fünf bis sechs Prozent, der als Minderheitenpartei ohnehin von der Fünfprozenthürde befreite SSW kommt auf fünf Prozent. Die Linke würde den Landtagseinzug erneut verpassen. Die Umfrage zeigen zudem eine große Zufriedenheit mit der Arbeit der Landesregierung und mit Ministerpräsident Günther.

Mit einer ersten Prognose ist in Schleswig-Holstein um 18 Uhr des 8. Mai zu rechnen. Analysten rechnen damit, dass in Kiel weiterhin Kontinuität herrschen wird. Das Mandat zur Regierungsbildung läge den Umfragen zufolge eindeutig bei Günther und der CDU. Die Christdemokraten könnten sogar anders als noch 2017 mit nur einem Partner weiterregieren. Ein Bündnis aus CDU und Grünen hätten eine sichere Mehrheit. Laut einer Umfrage könnte es eventuell auch für ein Zweierbündnis mit der FDP reichen.

Rechnerisch möglich wäre zwar auch eine Koalition aus CDU und SPD, doch das gilt als unwahrscheinliche Option. Eine Regierung unter Führung der SPD wäre den Umfragen zufolge nur dann möglich, wenn die Sozialdemokraten aus der Position der deutlich unterlegenen zweitstärksten Kraft heraus ein Viererbündnis mit Grünen, FDP und SSW schmieden würden. Das erscheint lediglich theoretisch denkbar. (AFP/fmü)