Antisemiten-Party in Florida: Eric Trump droht Moderatorin

Von: Daniel Dillmann

Teilen

Eric Trump, Sohn Donalds und Ehemann von Lara Trump, hier in Schottland, will in Miami neben Antisemiten auftreten. © ANDY BUCHANAN/AFP

Während Donald Trump in New York verurteilt wird, will Eric Trump von Florida aus zurückschlagen und droht seinerseits einer Moderatorin mit einer Klage.

Palm Beach - Die Trumps und die Gerichte - eine nicht enden wollende Geschichte. Gerade wurde einer der vielen Prozesse gegen Donald Trump mit einem Urteil gegen den Ex-Präsidenten geschlossen, doch noch bevor die Tinte auf der Klageschrift getrocknet ist, da sprach sein Sohn schon von der nächsten Klage. Eric Trump drohte nur Stunden nach dem Urteil gegen seinen Vater der MSNBC-Moderatorin Rachel Maddow.

Maddow hatte auf MSNBC zuvor darüber berichtet, dass Eric und seine Frau Lara Trump Auftritte im Rahmen einer Veranstaltung im Trump National Doral Resort in Miami (Florida) planen würden. Das Event läuft unter dem Namen „ReAwaken America Tour“. Neben den Trumps sollen die Video-Podcaster Scott McKay und Charlie Ward auftreten - beide gelten als überzeugte Antisemiten. Laut Informationen der Website Media Matters soll McKay auf dem bei Rechtsextremen in den USA sehr beliebten Streaming-Dienst Rumble Adolf Hitler gelobt und folgenden Satz von sich gegeben haben: „Hitler kämpfte gegen dieselben Leute, gegen die wir heute kämpfen.“ Ward wiederum soll bereits häufiger den Holocaust geleugnet und die Politik der Nationalsozialisten gefeiert haben.

Eric Trump droht Rachel Maddow mit Klage

Genau diese Personen werden in Miami an der Seite von Eric und Lara Trump auftreten. Ebenfalls anwesend sein sollen Donald Trumps ehemaliger Wirtschaftsberater Peter Navarro sowie sein Ex-Sicherheitsberater Michael Flynn, außerdem der Geschäftsführer von Trumps Social-Media-Plattform Truth Social, Devin Nunes. Ebenfalls dabei ist MyPillow-Gründer und Verschwörungstheoretiker Mike Lindell und viele weitere Personen aus dem rechten Spektrum. Darüber berichtet auch die US-Nachrichtenplattform Daily Beast.

Trump-Dynastie: Die ehemalige „First Family“ und ihre Mitglieder Fotostrecke ansehen

Maddow zeigte sich bei MSNBC geschockt über die Tatsache, dass Eric Trump offenbar plane, auf derselben Party zu tanzen, auf der auch erklärte Antisemiten auftreten. „Ich kann gar nicht glauben, dass sie das wirklich tun“, so die Moderatorin. Eric Trump reagierte via Twitter: Die Moderatorin „wandelt auf einem schmalen Grat. Wir sind die israelfreundlichste Familie in der amerikanischen politischen Geschichte“ schrieb der zweitälteste Sohn Donald Trumps und berief sich dabei auch auf die Familiengeschichte seiner Schwester. Ivanka Trump war nach ihrer Hochzeit mit Jared Kushner zum Judentum übergetreten. Das Paar hat drei Kinder, allesamt seien „stolze Juden“, wie Trump via Twitter herausstellte. Seine Attacke auf die Moderatorin endete mit der eindringlichen Warnung: „Wenn sie oder irgendjemand anders auch nur im Entferntesten andeutet, ich sei antisemitisch, werde ich nicht zögern, persönlich rechtliche Schritte einzuleiten.“

Eric Trump tritt in Miami neben Antisemiten auf

Die Veranstaltung, auf der sich Eric Trump mit erklärten Antisemiten die Klinke in die Hand geben wird, findet am Freitag (12. Mai) und Samstag (13. Mai) statt. (Daniel Dillmann)