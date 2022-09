Erneute Kandidatur im Jahr 2024: Biden legt sich nicht fest

© IMAGO/Al Drago - Pool via CNP

„Muss sich noch zeigen“

US-Präsident Joe Biden hat sich in einem Interview nicht festgelegt, ob er bei der Präsidentschaftswahl im Jahr 2024 nochmal kandidieren wird.

Washington, D.C. in den USA - In einem am Sonntag (Ortszeit) im US-Sender CBS übertragenen Interview sagte der 79-Jährige, es sei zwar seine "Absicht", wiedergewählt zu werden - ergänzte aber: "Das ist nur die Absicht. Ob ich fest entschlossen bin, wieder anzutreten? Das muss sich noch zeigen."

Zuvor hatte das Weiße Haus mehrfach erklärt, Biden werde 2024 wieder antreten. Nun sagte der Präsident selbst, für eine entsprechende Entscheidung sei es "viel zu früh". Er habe "großen Respekt" vor dem Schicksal. Auf die Bemerkung, er sei bereits jetzt der älteste Mensch aller Zeiten im Amt des Präsidenten, antwortete Biden: "Ziemlich gut in Form, was?"

Auf seine niedrigen Zustimmungswerte angesprochen, sagte Biden, diese wiesen darauf hin, dass die USA eine "wirklich schwierige Zeit" erlebten. se/ans

Biden bekräftigt Unterstützung Taiwans im Angriffsfall



US-Präsident Joe Biden hat Taiwan erneut militärische Unterstützung im Falle eines Angriffs zugesichert. Auf die Frage in einem Fernsehinterview des Senders CBS am Sonntag, ob die US-Streitkräfte Taiwan verteidigen würden, antwortete Biden: "Ja, wenn es tatsächlich zu einem noch nie dagewesenen Angriff käme." Ein Sprecher des Weißen Hauses betonte später jedoch, die Taiwan-Politik der US-Regierung habe sich nicht geändert.



Ähnlich hatte sich Biden bereits im Mai während eines Besuchs in Japan geäußert. Damals sagte er, die USA hätten "die Verpflichtung", Taiwan im Angriffsfall beizustehen. Später betonte er, die US-Politik der "strategischen Zweideutigkeit" im Umgang mit China und Taiwan habe sich nicht geändert.



Die USA verfolgen seit langem in der Taiwan-Frage eine Linie der "strategischen Zweideutigkeit". Dabei sichern die USA zwar Taiwan Unterstützung beim Aufbau von dessen Verteidigungsfähigkeiten zu, versprechen aber nicht ausdrücklich, der Insel im Falle eines Krieges zu Hilfe zu kommen.



Biden habe schon im Mai in Tokio klargestellt, "dass sich unsere Taiwan-Politik nicht geändert hat", sagte ein Sprecher des Weißen Hauses am Sonntag. "Das gilt weiterhin."



Peking sieht Taiwan als abtrünnige Provinz, die wieder mit dem Festland vereinigt werden soll - notfalls mit militärischer Gewalt. Die USA erkennen zwar seit 1979 die Führung in Peking als alleinige Regierung Chinas an, unterstützen aber auch Taiwan. noe