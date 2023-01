Erste gewalttätige Zwischenfälle bei Räumungseinsatz in Lützerath

Klimaaktivisten protestieren in dem zur Stadt Erkelenz gehoerenden Weiler gegen den Kohleabbau und wollen sich der Abbaggerung des Ortes durch den Energiekonzern RWE widersetzen © Guido Schiefer/IMAGO

Beim Räumungseinsatz in Lützerath kam es zu ersten Attacken auf die Polizei.

Lützerath in Deutschland - Es würden Steine und Pyrotechnik in Richtung von Polizisten geworfen, teilte das Polizeipräsidium Aachen am Mittwoch mit. Außerdem würden Molotowcocktails geworfen und seien Lager mit Wurfgeschossen entdeckt worden. Die Polizei appellierte an die Demonstranten, sich friedlich zu verhalten.

Die Polizei hatte am Morgen mit der seit Tagen erwarteten Räumung des von Klimaaktivisten besetzten Dorfs im rheinischen Braunkohlerevier begonnen. Der Energiekonzern RWE will den bei Lützerath liegenden Tagebau Garzweiler ausdehnen und die unter dem Ort liegende Kohle abbauen, wozu der von den früheren Dorfbewohnern verlassene Ort abgerissen werden muss. ran/cfm

Polizei umzäumt umstelltes Dorf Lützerath

Die Polizei hat nach dem Beginn des Räumungseinsatzes im von Klimaaktivisten besetzten Dorf Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier damit begonnen, den Ort zu umzäunen. Menschen, die sich in dem Bereich aufhielten, könnten diesen derzeit noch ohne weitere polizeiliche Maßnahmen verlassen, teilte das Polizeipräsidium Aachen am Mittwoch mit. Klimaaktivisten vor Ort erklärten hingegen, unter anderem mit Menschenketten und Barrikaden den Einsatz behindern zu wollen.

Der Energiekonzern RWE will den bei Lützerath liegenden Tagebau Garzweiler ausdehnen und die unter dem Ort liegende Kohle abbauen, wozu das von den früheren Bewohnerinnen und Bewohnern verlassene Dorf abgerissen werden muss. Das Unternehmen ist inzwischen Eigentümerin der Siedlung. Der Konflikt um Lützerath ist allerdings ein zentrales Sympbol für Klimaschutzaktivistinnen und -aktivsten aus ganz Deutschland, weshalb eine Eskalation bei der Räumung befürchtet wird. ran/cfm