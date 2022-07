EU-Kommission schlägt Gedenktag für Opfer des Klimawandels vor

Erster Jahrestag der Flutkatastrophe: Steinmeier besucht Ahrtal

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht zum Jahrestag gemeinsam mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer das Ahrtal und eine Tischlerei in Dernau. © IMAGO/Jörg Halisch

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Donnerstag, dem ersten Jahrestag der Hochwasserkatastrophe in Teilen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, das schwer getroffene Ahrtal besucht.

Altenahr in Deutschland - Gemeinsam mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) informierte er sich vor Ort über den Stand des Wiederaufbaus. Dafür besuchte er unter anderem ein Weinlokal in Altenahr und eine Schreinerei in Dernau.

"Ich habe bei den Besuchen in der Vergangenheit hier im Ahrtal gesagt: Wir werden euch nicht vergessen", sagte Steinmeier nach dem Besuch eines wieder aufgebauten Lokals. Mit seinem Kommen zum ersten Jahrestag der Katastrophe wolle er signalisieren, dass dem auch so sei. "Wir haben die Menschen im Ahrtal nicht vergessen und wir wissen, wie viele noch ringen mit dem Wiederaufbau ihrer Wohnungen und Häuser."

Beim Wiederaufbau sei bereits Vieles geschafft und zum Teil neu geschaffen worden, aber es gebe immer noch viel zu tun. Angesichts langer Wartezeiten bei Handwerksbetrieben und Gutachtern seien die Bedingungen dafür aber nicht einfach. Deshalb wüssten die Menschen im Ahrtal auch, dass der Wiederaufbau "keine Aufgabe von 365 Tagen" sei. Helfende Hände würden immer noch gebraucht.



Aufgabe von Verantwortungsträgern und Regierungen sei es nun, die Folgen des Klimawandels zu bekämpfen und den Katastrophenschutz im Land zu verbessern. "Der Kampf gegen dem Klimawandel hat nichts an seiner Dringlichkeit verloren", mahnte Steinmeier.

Später am Tag finden zwei zentrale Gedenkfeiern in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen statt. Steinmeier wird bei einem ökumenischen Gedenkgottesdienst in Euskirchen erwartet, an dem auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) teilnimmt. Zu der Gedenkfeier in der Kirche Herz Jesu werden auch Hinterbliebene der Opfer erwartet.



Zeitgleich findet in Rheinland-Pfalz eine Gedenkveranstaltung im Kurpark Bad Neuenahr-Ahrweiler statt, an der auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) teilnimmt. Bei den verheerenden Überschwemmungen infolge tagelangen Starkregens kamen am 14. und 15. Juli über 180 Menschen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ums Leben. Hunderte weitere wurden verletzt. Für den Wiederaufbau stellen Bund und Länder 30 Milliarden Euro bereit. ruh/ul

EU-Kommission schlägt Gedenktag für Opfer des Klimawandels vor



Am ersten Jahrestag des tödlichen Hochwassers in Deutschland und Belgien hat die Europäische Kommission die Einführung eines jährlichen Gedenktags für die Opfer des Klimawandels vorgeschlagen. "Wir erinnern uns heute an den Verlust von Menschenleben durch unvorhersehbare Wetterbedingungen, fast täglich gibt es Tote auf der Welt. Es ist an der Zeit, diesen Opfern etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken", sagte Frans Timmermans, Vizepräsident der Europäischen Kommission, am Donnerstag vor einem Treffen der EU-Umweltminister in Prag.



Timmermans erinnerte an die etwa 220 Menschen, die im Juli 2021 bei Überschwemmungen durch sintflutartige Regenfälle in Deutschland und Belgien ums Leben gekommen waren. Außerdem verwies er auf die sechs Todesopfer durch einen Tornado in der Tschechischen Republik im Juni 2021.



Es wäre wünschenswert, dass es wenigstens einen Tag im Jahr gebe, an dem Europa der Opfer des Klimawandels gedenkt, sagte Timmermans und erzählte mit Tränen in den Augen von der 15-jährigen Tochter eines Kollegen, die in den Ardennen bei der Flutkatastrophe ums Leben gekommen war. Der Vorschlag für den Gedenktag sollte am Donnerstag den Umweltministern der 27 Mitgliedstaaten vorgelegt und anschließend mit den Mitgliedstaaten diskutiert werden.



Am Mittwochabend hatte EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius der zwei Menschen gedacht, die bei einem Hubschrauberabsturz während der Löscharbeiten bei einem Waldbrand in Griechenland getötet worden waren. Europa leidet derzeit unter starken Hitzewellen, viele Regionen werden von großflächigen Bränden heimgesucht. kbh/yb