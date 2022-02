Erzeugerpreise steigen um 25 Prozent: Die Inflation wird zum Pulverfass

Kommentar

Die Verteuerung der Energie hat ein inakzeptabel hohes Niveau erreicht. Die Ampelregierung muss die Energiesteuern senken, kommentiert Georg Anastasiadis, Chefredakteur des Münchner Merkur.

So etwas hat es nach dem Krieg in Deutschland noch nicht gegeben: Um 25 Prozent sind die Erzeugerpreise im Januar zum Vorjahr gestiegen und um 67 Prozent die Energiepreise. Weil den Unternehmen gar nichts anderes übrig bleibt, als die gestiegenen Kosten in Form höherer Preise an die Verbraucher weiterzugeben, rechnet das Münchner ifo-Institut für dieses Jahr mit einem Anstieg der Lebenshaltungskosten um vier Prozent – und auch das nur, solange die Gewerkschaften nicht versuchen, die höheren Preise durch noch höhere Tarifabschlüsse zu kompensieren. Je mehr sich die Erwartung steigender Preise festsetzt, desto größer die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale.

Die EZB muss es der US-Notenbank gleichtun und die Zinsen anheben

Jetzt ist es nicht mehr zu leugnen: Die EZB hätte mit ihren Beteuerungen, die Teuerung sei nur ein temporäres Phänomen, gar nicht falscher liegen können. Sie muss, um Zweitrundeneffekte zu vermeiden und ihre verlorene Glaubwürdigkeit bei den Tarifpartnern zurückzuerlangen, es der US-Notenbank gleichtun und die Zinsen anheben – wohl kräftiger, als es die Finanzmärkte derzeit erwarten. Das dürfte die Börsen weiter unter Druck bringen. Doch hat die Geldentwertung infolge der coronabedingten Angebotsengpässe und der – klimapolitisch gewollten – Verteuerung der Energie ein inakzeptabel hohes Niveau erreicht. Sie macht vielen Menschen Angst. Und es kann noch schlimmer kommen, falls Putin in der Ukraine einmarschiert und die Energiepreise weiter explodieren.

Dies ist ein Weckruf für die Ampelregierung: Die um ihr Auskommen bangenden Bürger werden weitere Verschärfungen der Klimaziele nicht mehr hinnehmen. Die Ampel muss die Energiesteuern senken, sonst riskiert sie einen Exodus der Unternehmen und eine Radikalisierung des ärmeren Teils der Gesellschaft, der viel für das Klima zu tun bereit ist, aber nicht einsieht, warum man selbst Verzicht üben muss, nicht mehr in Urlaub fahren kann, während die Wohlhabenderen ihr gewohntes Leben weiterleben.