Nach Flucht im „Schockzustand“: Ukrainische ESC-Siegerin Jamala tritt beim deutschen Vorentscheid auf

Von: Momir Takac

Die ukrainische Siegerin des ESC 2016 Jamala auf einer Pressekonferenz nach der Finalshow in Schweden. © Britta Pedersen/dpa

Beim deutschen Vorentscheid zum ESC 2022 tritt auch die ukrainische ESC-Gewinnerin von 2016 auf. Mit Moderatorin Schöneberger wird Jamala über den Krieg in ihrer Heimat sprechen.

Berlin - Am Freitagabend (4. März) wird der deutsche Beitrag zum diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) in Turin gesucht. Sechs Bewerber treten beim deutschen Vorentscheid unter dem Titel „Germany 12 Points“ in Berlin gegeneinander an. Übertragen wird die Sendung ab 21 Uhr live im Ersten und in allen dritten Programmen. Die ARD wollte den ESC-Vorentscheid ursprünglich bereits ab 20.15 Uhr zeigen.

Auch wenn die Musik vordergründig ist, steht die Veranstaltung im Schatten der schlimmen Ereignisse im eskalierten Ukraine-Konflikt. Der Krieg in der Ukraine wird folglich auch Thema. Dazu lud die ARD einen besonderen Gast ein: Jamala, die ukrainische Eurovision-Song-Contest-Gewinnerin aus dem Jahr 2016.

ESC-Vorentscheid: Gast Jamala spricht über Erlebnisse im Ukraine-Konflikt

Neben den sechs deutschen Interpreten Maël & Jonas, Eros Atomus, Emily Roberts, Felicia Lu, Nico Suave & Team Liebe sowie dem aus München stammenden Malik Harris wird sie ihren Siegertitel „1944“ performen. Er handelt von der Deportation ihrer Vorfahren, der Krimtataren, durch Sowjet-Diktator Stalin.

Doch Jamala, die mit bürgerlichem Namen Sussana Dschamaladinowa heißt, wird nicht nur singen, sondern mit Moderatorin Barbara Schöneberger über den Ukraine-Krieg sprechen. Es dürfte sehr emotional werden. Alles rund um den deutschen ESC-Vorentscheid gibt es hier im Live-Ticker.

Jamala flüchtete mit Kindern aus Kiew: „Verbrachten fast vier Tage im Auto, ohne Essen“

Eigentlich wohnt Jamala in Kiew, von wo immer wieder Angriffe gemeldet werden. Doch wenige Tage, nachdem die ersten russischen Raketen eingeschlagen waren, flüchtete sie. Inzwischen ist die 38-Jährige mit ihren zwei Kindern bei ihrer Schwester in Istanbul untergekommen. Ihr Ehemann blieb zurück.

Bei Instagram schilderte sie ihre dramatische Flucht. „Wir verbrachten fast vier Tage im Auto, ganz ohne Essen, woran im Schockzustand niemand auch nur zu denken schien. Zwei Kilometer in vier Stunden - so ungefähr haben wir uns bewegt“, schrieb Jamala.

ESC-Vorentscheid: Wegen Ukraine-Krieg besondere Version von „Ein bisschen Frieden“

In einem weiteren Post erinnerte Jamala an ihre Vorfahren. Am Abend des 28. Februar habe sie im Bombenlärm in 15 Minuten „alles zusammengerafft, wie meine Urgroßmutter in ‚1944‘, und mit den Kindern auf dem Arm die Wohnung verlassen“.

Beim deutschen ESC-Vorentscheid, bei dem laut verantwortlichem NDR auch eine besondere Version des Grand-Prix-Klassikers „Ein bisschen Frieden“ erklingen soll, werden die Zuschauer noch mehr über die dramatische Lage in der Ukraine erfahren.