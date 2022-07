Esken: Längere Laufzeiten für Atomkraftwerke "komplett unsinnig"

Saskia Esken © IMAGO / snapshot

SPD-Chefin Saskia Esken hat Forderungen der Union und FDP zurückgewiesen, die Laufzeiten der letzten drei Atommeiler in Deutschland zu verlängern.

Berlin in Deutschland - Dies sei aus energie-, wirtschafts- und sicherheitspolitischer Sicht "komplett unsinnig", sagte Esken der "Süddeutschen Zeitung" vom Mittwoch. Die Atomkraftwerke lieferten Strom und keine Wärme. Um Gaskraftwerke bei der Stromerzeugung zu ersetzen, gebe es "flexiblere und sichere Alternativen".

Die letzten drei bestehenden Atomkraftwerke deckten gerade einmal fünf Prozent der Stromproduktion und leisteten somit keinen zählbaren Beitrag in der aktuellen Krise, sagte Esken. "Atomkraft ist unwirtschaftlich, hoch gefährlich und hat keine Zukunft."



Im Zuge des nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima beschlossenen Atomausstiegs sollen die letzten drei deutschen Atomkraftwerke zum Jahresende vom Netz gehen. Derzeit liefern noch die Meiler Emsland, Isar 2 und Neckarwestheim 2 Strom. mt/ilo

Ex-Tepco-Manager sollen wegen Atomkatastrophe von Fukushima Milliarden zahlen



Mehr als elf Jahre nach der Atomkatastrophe von Fukushima sind vier ranghohe Ex-Manager des Energiekonzerns Tepco zu einer hohen Milliardenzahlung verurteilt worden. Ein Gericht in Tokio ordnete die Zahlung von 13 Billionen Yen (94,6 Milliarden Euro) an, wie japanische Medien am Mittwoch berichteten. Geklagt hatten Aktionäre.



Das am Meer gelegene Atomkraftwerk Fukushima war kurz nach einem schweren Erdbeben am 11. März 2011 von einem fast 15 Meter hohen Tsunami getroffen worden. Das Kühlsystem des Kraftwerks fiel aus, in drei der sechs Reaktoren kam es zur Kernschmelze.



Die Katastrophe verwandelte umliegende Orte in Geisterstädte. Es war das schlimmste Atomunglück seit der Tschernobyl-Katastrophe von 1986. Durch den Tsunami kamen etwa 18.500 Menschen ums Leben.



Der Kraftwerksbetreiber Tepco wurde wegen der Folgen der Atomkatastrophe sowohl von Betroffenen als auch von Aktionären verklagt. Kostspielig für den Energiekonzern ist auch der aufwendige Rückbau der Atomanlage. yb/ilo