Esken sagt Lambrecht Unterstützung zu: „Stehe vollständig hinter ihr“

Saskia Esken © Chris Emil Janssen/IMAGO

Saskia Esken, SPD-Chefin, hat der in die Kritik geratenen Christine Lambrecht (SPD) Rückendeckung zugesichert.

Berlin in Deutschland - „Ich stehe vollständig hinter ihr“, sagte Esken am Donnerstag den Sendern RTL und n-tv. Der russische Angriff auf die Ukraine habe deutlich gemacht, dass es in der Landes- und Bündnisverteidigung Nachholbedarf gebe. „Das ist eine große Aufgabe, die die Ministerin da übernommen hat - und insofern bin ich sehr zuversichtlich, dass sie dort auch weiter gut vorankommen wird.“

Tags zuvor hatte bereits Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) der Ministerin das Vertrauen aussprechen lassen. „Der Bundeskanzler arbeitet gut und vertrauensvoll mit allen Kabinettskolleginnen und -kollegen zusammen, das gilt auch für die angesprochene Ministerin“, ließ er über einen Sprecher mitteilen.

Ein als unglücklich empfundenes Video mit Neujahrsgrüßen der Ministerin hatte den Druck auf Lambrecht in den vergangenen Tagen verstärkt. Oppositionspolitiker stellten ihre Eignung in Frage und forderten ihren Rücktritt. pw/cha